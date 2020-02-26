"Как козлята на лугу без присмотра". Чиновницы рассказали на DELFI TV о масштабной проверке бухгалтеров в Латвии

В прошлом году Служба госдоходов (VID) особо тщательно начала контролировать лиц, оказывающих услуги бухгалтера. Было проведено порядка 1000 проверок, и в результате более 200 предприятий и частных лиц "попались" на различных нарушениях. Однако представитель VID Агнесе Рудзите в интервью "DELFI TV с Янисом Домбурсом" отрицала, что данное выявление и наказание нарушителей в бухгалтерской отрасли было связано с желанием улучшить статистику Латвии, из-за печального состояния которой страна была раскритикована Moneyval и чуть не попала в "серый список".

Рудзите при этом сказала, что за 2019 год VID передал в правоохранительные органы 10 материалов дел. "В том числе одно дело передано Службе госбезопасности за нарушение санкций. Это уже совсем серьезно", — добавила она.

Что же касается сотен наказанных в результате проверок бухгалтерии предприятий (суммы примененных штрафов начинались от нескольких сотен евро и в некоторых случаях достигали 5 тысяч евро), то, по словам также участвовавшей в беседе с Янисом Домбурсом главы Службы финансовой разведки Илзе Знотини, "эти субъекты, к сожалению, жили как козлята на зеленом лугу — без какого-либо присмотра".

"Бухгалтеры — главная группа риска, потому что их физически больше всего, это более 40% от всех тех, с кем работает VID. Поэтому они чисто математически выделяются", — пояснила по этому поводу Рудзите.

При этом член правления Латвийской ассоциации бухгалтеров Лилита Бекере отметила, что действия VID в данной сфере со стороны "оцениваются неоднозначно", хотя опыт самой Бекере оказался положительным. "Однако основные правила управления рисками все же гласят, что нельзя выдвигать одни и те же критерии для бухгалтера, которая одна работает на дому и обслуживает несколько небольших местных предприятий, и для большой бухгалтерской фирмы, которая обслуживает международных клиентов", — сказала Бекере.