Как Латвия будет жить после Пасхи, правительство решит в пятницу
Foto: Valsts kanceleja

Правительство отложило до пятницы, 26 марта принятие решений в рамках плана по постепенному смягчению ограничений, который в числе прочего предусматривает разрешить после 7 апреля работать всем торговцам. Разработанные предложения поручено повторно оценить отдельной группе экспертов.

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Руководитель группы оперативного управления, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что конкретная группа экспертов оценивала действующие сейчас ограничения и дала свое заключение об их влиянии на общество. Также группа экспертов дала быструю оценку о запланированном введении послаблений, признав, что это предложение рискованное и не достигнет цели - до июня снизить14-ти дневынй кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей до 200.

Прослушав эту информацию, часть министров предложили не откладывать рассмотрение данного вопроса, а кто-то - отложить, чтобы привлеченные эксперты могли дать свою оценку предложенного плана.

Министр земледелия Каспар Герхардс отметил, что Группа оперативного управления провела большую работу и предложенные шаги кажутся логичными. Министр также положительно оценил снятие ограничений в сфере торговли.

Министр сообщения Талис Линкайтис считает, что на первом этапе, то есть с 7 апреля можно было бы разрешить работать и музеям. Одновременно он осторожно оценивает предложение разрешить работать абсолютно всем торговцам, поэтому перед принятием решения министр хотел бы выслушать мнение Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поддержал планируемые мероприятия в сфере образования, однако он против открытия всех магазинов, в том числе в торговых центрах. По его словам, смягчая ограничения, важно сохранять осторожность, а принцип региональности нужно использовать и в дальнейшем, кроме того, акцент нужно ставить на мероприятиях на улице, где риск инфицироваться меньше.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что мнения членов правительства разнятся, поэтому рассмотрение вопроса отложено до пятницы. "Мне несложно согласиться или не согласиться с экспертами, но мне известно их мнение", - отметил Кариньш.

Как сообщалось, Кабинет министров в среду рассмотрит разработанные группой оперативного управления предложения по пересмотру ограничений из-за Covid-19, которые предусматривают, что с 7 апреля будет разрешено работать всем торговым предприятиям. В то же время предлагается сохранить все основные ограничительные меры — ношение масок, дистанцирование и дезинфекцию, так как они признаны эффективными для сдерживания инфекции.

Группа предлагает отменять ограничения поэтапно в течение трех недель при условии соблюдения строгих протоколов безопасности и контроля за их выполнением.

Первый этап снятия ограничений предусматривает, что при 14-дневном кумулятивном показателе заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не более 400 случаев с 7 апреля по региональному принципу может возобновиться процесс обучения в школах — на месте смогут учиться 1-6-е классы и 12-е классы, а 7-11-е классы по принципу ротации — по два дня в неделю очно.

Также планируется разрешить индивидуальные консультации в помещениях, образование по интересам и образование профессиональной направленности на открытом воздухе в группах до десяти человек.

С 7 апреля может быть разрешено собираться на улице членам двух домохозяйств численностью до 10 человек. Также могут быть разрешены пикеты и шествия с числом участников до 10 человек.

С 7 апреля могут открыться все места торговли, в том числе уличной, а в торговых центрах площадью более 7000 кв. м по выходным смогут работать только магазины продуктов питания, гигиенических средств, кормов для животных, магазины оптики, аптеки, книжные магазины и места оказания услуг.

Второй этап предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до уровня менее 320 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется примерно в конце апреля, могут быть разрешены очные практические занятия в группах до 10 человек в профессиональном образовании, экзамены в учреждениях профессионального образования в группах до 10 человек и централизованные экзамены в школах в группах до 10 человек. В 9-х классах диагностические работы очно в группах до десяти человек могут пройти 27-29 апреля.

С конца апреля может быть разрешено посещение музеев, библиотек и учреждений культуры при обеспечении 25 кв. м на одного посетителя. В конце апреля могут быть разрешены мероприятия в помещениях для членов двух домохозяйств численностью до 10 человек, а на похоронах смогут присутствовать до 10 человек из разных домохозяйств.

С конца апреля также может быть разрешена организация услуг общепита на открытом воздухе, аренда спортивного инвентаря в помещениях. Предусмотрено, что торговые центры с конца апреля смогут работать в выходные дни в полном объеме.

Третий этап предусматривает, что при снижении 14-дневной кумулятивной заболеваемости до уровня менее 250 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется примерно в мае, могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах при обеспечении 50 кв. м на одного человека, но в одном помещении должны находиться не более восьми человек, в свою очередь в бассейнах должно быть предусмотрено 25 кв. м на человека. Также с мая могут быть разрешены спортивные занятия на улице в группах до 20 человек.

Планируется, что с мая 1-6-е классы и 12-е классы смогут учиться очно по всей стране, а обучение остальных классов продолжится по региональному принципу. Также в мае могут быть разрешены централизованные экзамены в школах и экзамены в вузах.

С мая в полном объеме планируется разрешить услуги сферы красоты и общепита в помещениях, мероприятия под открытым небом с ограниченным и контролируемым количеством посетителей.

Четвертый этап снятия ограничений предусматривает, что при уровне 14-дневной кумулятивной заболеваемости менее 200 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется в июне, могут быть разрешены спортивные соревнования без зрителей, фотоуслуги в помещениях, образование по интересам в помещениях, а также организация лагерей для детей и молодежи.

В июне также могут быть разрешены культурные мероприятия на улице с числом посетителей, которое будет установлено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При низких показателях заболеваемости может быть разрешен въездной туризм при условии соблюдения протоколов безопасности, в том числе введения т.н. зеленых сертификатов, то есть подтверждения вакцинации от Covid-19.

Также при низкой заболеваемости могут быть разрешены культурные мероприятия в помещениях.

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