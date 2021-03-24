Как Латвия будет жить после Пасхи, правительство решит в пятницу

Правительство отложило до пятницы, 26 марта принятие решений в рамках плана по постепенному смягчению ограничений, который в числе прочего предусматривает разрешить после 7 апреля работать всем торговцам. Разработанные предложения поручено повторно оценить отдельной группе экспертов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Руководитель группы оперативного управления, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис пояснил, что конкретная группа экспертов оценивала действующие сейчас ограничения и дала свое заключение об их влиянии на общество. Также группа экспертов дала быструю оценку о запланированном введении послаблений, признав, что это предложение рискованное и не достигнет цели - до июня снизить14-ти дневынй кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей до 200.

Прослушав эту информацию, часть министров предложили не откладывать рассмотрение данного вопроса, а кто-то - отложить, чтобы привлеченные эксперты могли дать свою оценку предложенного плана.

Министр земледелия Каспар Герхардс отметил, что Группа оперативного управления провела большую работу и предложенные шаги кажутся логичными. Министр также положительно оценил снятие ограничений в сфере торговли.

Министр сообщения Талис Линкайтис считает, что на первом этапе, то есть с 7 апреля можно было бы разрешить работать и музеям. Одновременно он осторожно оценивает предложение разрешить работать абсолютно всем торговцам, поэтому перед принятием решения министр хотел бы выслушать мнение Министерства здравоохранения.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс поддержал планируемые мероприятия в сфере образования, однако он против открытия всех магазинов, в том числе в торговых центрах. По его словам, смягчая ограничения, важно сохранять осторожность, а принцип региональности нужно использовать и в дальнейшем, кроме того, акцент нужно ставить на мероприятиях на улице, где риск инфицироваться меньше.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш признал, что мнения членов правительства разнятся, поэтому рассмотрение вопроса отложено до пятницы. "Мне несложно согласиться или не согласиться с экспертами, но мне известно их мнение", - отметил Кариньш.

Как сообщалось, Кабинет министров в среду рассмотрит разработанные группой оперативного управления предложения по пересмотру ограничений из-за Covid-19, которые предусматривают, что с 7 апреля будет разрешено работать всем торговым предприятиям. В то же время предлагается сохранить все основные ограничительные меры — ношение масок, дистанцирование и дезинфекцию, так как они признаны эффективными для сдерживания инфекции.

Группа предлагает отменять ограничения поэтапно в течение трех недель при условии соблюдения строгих протоколов безопасности и контроля за их выполнением.

Первый этап снятия ограничений предусматривает, что при 14-дневном кумулятивном показателе заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения не более 400 случаев с 7 апреля по региональному принципу может возобновиться процесс обучения в школах — на месте смогут учиться 1-6-е классы и 12-е классы, а 7-11-е классы по принципу ротации — по два дня в неделю очно.

Также планируется разрешить индивидуальные консультации в помещениях, образование по интересам и образование профессиональной направленности на открытом воздухе в группах до десяти человек.

С 7 апреля может быть разрешено собираться на улице членам двух домохозяйств численностью до 10 человек. Также могут быть разрешены пикеты и шествия с числом участников до 10 человек.

С 7 апреля могут открыться все места торговли, в том числе уличной, а в торговых центрах площадью более 7000 кв. м по выходным смогут работать только магазины продуктов питания, гигиенических средств, кормов для животных, магазины оптики, аптеки, книжные магазины и места оказания услуг.

Второй этап предусматривает, что при снижении 14-дневного кумулятивного показателя заболеваемости до уровня менее 320 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется примерно в конце апреля, могут быть разрешены очные практические занятия в группах до 10 человек в профессиональном образовании, экзамены в учреждениях профессионального образования в группах до 10 человек и централизованные экзамены в школах в группах до 10 человек. В 9-х классах диагностические работы очно в группах до десяти человек могут пройти 27-29 апреля.

С конца апреля может быть разрешено посещение музеев, библиотек и учреждений культуры при обеспечении 25 кв. м на одного посетителя. В конце апреля могут быть разрешены мероприятия в помещениях для членов двух домохозяйств численностью до 10 человек, а на похоронах смогут присутствовать до 10 человек из разных домохозяйств.

С конца апреля также может быть разрешена организация услуг общепита на открытом воздухе, аренда спортивного инвентаря в помещениях. Предусмотрено, что торговые центры с конца апреля смогут работать в выходные дни в полном объеме.

Третий этап предусматривает, что при снижении 14-дневной кумулятивной заболеваемости до уровня менее 250 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется примерно в мае, могут быть разрешены индивидуальные занятия в спортивных залах при обеспечении 50 кв. м на одного человека, но в одном помещении должны находиться не более восьми человек, в свою очередь в бассейнах должно быть предусмотрено 25 кв. м на человека. Также с мая могут быть разрешены спортивные занятия на улице в группах до 20 человек.

Планируется, что с мая 1-6-е классы и 12-е классы смогут учиться очно по всей стране, а обучение остальных классов продолжится по региональному принципу. Также в мае могут быть разрешены централизованные экзамены в школах и экзамены в вузах.

С мая в полном объеме планируется разрешить услуги сферы красоты и общепита в помещениях, мероприятия под открытым небом с ограниченным и контролируемым количеством посетителей.

Четвертый этап снятия ограничений предусматривает, что при уровне 14-дневной кумулятивной заболеваемости менее 200 случаев на 100 000 населения, что прогнозируется в июне, могут быть разрешены спортивные соревнования без зрителей, фотоуслуги в помещениях, образование по интересам в помещениях, а также организация лагерей для детей и молодежи.

В июне также могут быть разрешены культурные мероприятия на улице с числом посетителей, которое будет установлено в зависимости от эпидемиологической ситуации.

При низких показателях заболеваемости может быть разрешен въездной туризм при условии соблюдения протоколов безопасности, в том числе введения т.н. зеленых сертификатов, то есть подтверждения вакцинации от Covid-19.

Также при низкой заболеваемости могут быть разрешены культурные мероприятия в помещениях.