Как минимум до понедельника рисков повышения в Латвии радиации нет

По мнению синоптиков, как минимум до понедельника преобладающее направление ветра в Восточной Европе предотвратит возможный риск повышения радиации в Латвии и других странах Балтийского региона.

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Ранее высказывались опасения по поводу того, что Россия может совершить теракт в районе бывшей Чернобыльской АЭС. Возможная утечка радиации создаст угрозу безопасности в основном на территории Украины.

В пятницу в районе Чернобыля дует умеренный северо-восточный ветер, в субботу ожидается слабый до умеренного северо-западный ветер, в воскресенье — умеренный северо-восточный ветер, а в понедельник — северо-западный.

Затем ветер может изменить направление, и возможное повышение уровня радиации может затронуть Беларусь, Польшу и другие страны Центральной Европы. Прогнозы скорости и силы ветра на вторник, 15 марта, пока неопределенны. Велика вероятность, что ветер повернет с востока, перемещая воздушные массы из Украины на запад.

Ранее уже сообщалось, что Латвия находится вне опасной зоны Чернобыльской атомной электростанции. В этом жителей Латвии заверил министр по делам охраны окружающей среды и регионального развития Артурс Томс Плешс. Он также указал, что ЧАЭС не является действующей атомной электростанцией. Последний реактор был остановлен в 2000 году и, соответственно, потенциальные радиационные риски там ниже, чем для действующих АЭС.