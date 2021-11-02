Как минимум одну прививку от Covid-19 получили более 70% латвийцев старше 12 лет

К 1 ноября как минимум одну прививку от Covid-19 получили более 70% жителей страны старше 12 лет, свидетельствуют подсчеты агентства LETA, основанные на данных Национальной службы здоровья и прогнозов Центрального статистического управления.

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Согласно всем этим данным, первую инъекцию вакцины или же единственную инъекцию Johnson & Johnson получили к 1 ноября 70,43% жителей страны в возрасте старше 12 лет и 72,10% жителей старше 18 лет. Курс вакцинации завершили 61,50% жителей страны старше 12 лет и 63,26% жителей старше 18 лет.

Всего в Латвии первую прививку или единственную прививку Johnson & Johnson получили 61,78% всех жителей, завершили курс вакцинации — 54,01% всех жителей. В этих расчетах агентство LETA использовало новейшие данные ЦСУ.