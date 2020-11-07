Как может выглядеть новый концертный зал в Риге: идеи от архитекторов (ФОТО)
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12 команд архитекторов представили свои замыслы для проекта национального концертного зала на ул. Элизабетес, 2 в Риге, сообщила представитель по общественным отношениям Министерства культуры Лита Кокале.

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Архитекторы представляли Рижский технический университет, RISEBA, а также Литву и Эстонию.

В пятницу состоялись онлайн-презентации и дискуссии, а в понедельник, 9 ноября, пленэр завершится анализом предложений и сессией вопросов-ответов, которая также будет проходить удаленно.

Задача участников форума состояла в том, чтобы проанализировать возможные сценарии и планировку участка на ул. Элизабетес и разработать концептуальные варианты, которые Министерство культуры и агентство "Valsts nekustamie īpašumi используют для подготовки международного конкурса эскизов.

Этот конкурс пройдет в начале будущего года.

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LETA

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LETA

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Министерство культуры Valsts nekustamie īpašumi
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