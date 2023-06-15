Как можно не обещать? Delfi запускает подкаст "Стакан наполовину" о латвийской политике. Первый выпуск — о популизме и популистах
Foto: DELFI

"Политика не интересует". "Скучно". "Ничего в этом не понимаю". Мы редко встречаем людей, которым интересна политика, но все время сталкиваемся с теми, кто хочет знать, как тут все устроено. Кажется, нам пора поговорить об этом: Delfi запускает подкаст "Стакан наполовину". Подключайтесь, будет весело.

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Ведет подкаст журналист Delfi Данута Дембовская, она пишет о политике более 20 лет. В студию приходят гости — политологи и журналисты, писатели и эксперты. Говорить будем о том, что болит и смешит, беспокоит, радует и возмущает: о либералах и националистах; о том, почему у нас такие президенты; о латвийской русской политике и многом другом. А начнем с популистов.

Времена меняются, а популисты — остаются. В 90-х годах они раздавали избирателям бананы, а сейчас запугивают "родителем номер один" и "родителем номер два". Но всегда ли плох популизм? Или же сам подъем популизма — это некий сигнал для политической элиты и общества о тех процессах, на которые стоит обратить внимание? Об этом — и о том, возможен ли в Латвии шторм, который приведет к смене власти — мы говорим в первом выпуске подкаста "Стакан наполовину" с бывшим депутатом Сейма Юрием Соколовским и заместителем редактора журнала "Открытый город" Владимиром Вигманом.

А еще подкаст можно послушать на Spotify, Apple Podcasts и YouTube.

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