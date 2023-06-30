Как на южном курорте. Вода в Юрмале прогрелась до +24 градусов

В пятницу в 14:00 температура воды в Рижском заливе в районе Майори поднялась до +22 градусов, в Каугури — до +23 градусов, в Булдури — до +24 градусов, сообщает Юрмальский центр туристической информации.

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По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, тмпература воды в Колке и Рое +21 градус, в Мерсраге — на градус выше, в портах Скулте и Лиепаи она колеблется в районе +18 градусов, а в Вентспилсском порту температура воды всего +14 градусов.

В большинстве рек и озер вода прогрелась до +19..+24 градусов, самая высокая температура воды сохраняется в Мусе под Бауской, где она достигла +26 градусов.

В ближайшие дни, при более пасмурной и прохладной погоде, температура воды немного понизится. Из-за ожидаемого западного, юго-западного ветра вода на Курземском побережье Рижского залива, а также в Юрмале значительно похолодает, прогнозируют синоптики.