Как не допустить использования русского языка на уроках в нынешних школах нацменьшинств. Сейм нашел компромисс

Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке поддержала перед третьим окончательным чтением поправки к Закона "Об образовании", которые призваны устранить риск дальнейшего преподавания на русском языке в нынешних школах нацменьшинств, как этого опасались некоторые политики. Устранять риск планируется, оказывая ученикам индивидуальную поддержку при освоении госязыка, сообщает агентство LETA.

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Парламент две недели назад во втором чтении поддержал право учащихся получать "педагогическую адаптивную поддержку в создании коммуникативной компетенции". Спор фактически шел о том, не станет ли такая "педагогическая адаптивная поддержка" законодательной лазейкой, которая позволит учителю говорить на уроках по-русски — если дети не понимают материал по-латышски.

Сейчас комиссия, поддержав рассмотрение законопроекта в окончательном чтении, заменила эту норму новой — у учащегося будет право в дошкольном и основном образовании получать индивидуализированную и персонализированную поддержку в освоении госязыка, если это необходимо. То есть, коллективных занятий по-русски быть не должно.

Первоначальное предложение, вызвавшее беспокойство у других коллег, было подано фракцией Attīstībai/Par!, большинство которых участвовали и в разработке компромиссного варианта, предлагая иные формулировки, а также говоря о получении индивидуальной и персонализированной поддержки.

Как уже сообщалось, говоря о первоначальном варианте, поддержанном во втором чтении, депутат Сейма Эвия Папуле (Attīstībai/Par!) в дебатах пояснила, что адаптивная учебная модель способна предложить подходящие методы и подходы к нуждам ребенка, чтобы обогатить его возможности. Это означает учебный процесс с включающими занятиями.

Поддержка такого вида не потребует дополнительного финансирования, и может реализовываться в разных форматах — должны быть подходящие учебные материалы, дружественная учебная среда, участие руководства школы, пояснила политик. Папуле, которая в бытность госсекретарем Министерства образования и науки считалась одним из чиновников, продвигавших билингвальную модель обучения в школах нацменьшинств, указывала, что адаптивный подход особенно важен для детей при изучении математики и навыков чтения.

В то же время министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные", депутаты Карлис Шадурскис ("Новое Единство") и Кришьянис Фелдманис ("Консервативные") в дебатах о предыдущей редакции поправки высказывали опасения, что такая норма может позволить некоторым учебным заведениям продолжать преподавание на русском языке вопреки решению парламента.

Муйжнице указала, что прежняя редакция фактически будет означать, что педагог сможет ссылаться на то, что использует русский язык, оказывая адаптивную педагогическую поддержку.

Также и Шадурскис заявил, что прежняя поправка будет ограничивать возможности Государственной службы качества образования контролировать то, чтобы обучение проходило только на латышском языке. Политик считает, что в этом случае продолжилась бы допущенная прежде ситуация, когда контролирующим органам будут говорить, что "именно сегодня мы оказываем эту адаптивную педагогическую поддержку", чтобы обосновать использование в преподавании русского языка.

Фелдманс также допустил, что предложение позволит "при закрытых дверях реально продолжат учить на русском языке", и контролирующие учреждения не смогут это констатировать юридически.

В результате к третьем чтению была разработана компромиссная редакция. Окончательное чтение Закона "Об образовании" в Сейме состоится в четверг, 29 октября — за день до парламентских выборов.

Предусматривается, что во всех классах всех школ учеба только на латышском начнется в 2025-2026 учебном году. С 1 сентября 2023 года программы дошкольного образования должны реализовываться только на государственном языке. Планируется, что классы будут переходить на обучение только на латышском языке в такие сроки: