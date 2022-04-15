Как отметить Пасху и не попасть в травмпункт? Советы медиков к праздничным выходным

Отмена режима чрезвычайной ситуации и смягчение ограничений могут побудить людей праздновать Пасху активнее, чем это было возможно в предыдущие два года. Однако следует помнить о мерах предосторожности, особенно во время праздников. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) рассказывает о том, как обезопасить себя в выходные и напоминает, куда можно обратиться за помощью в случае болезни или травмы.

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В Латвии на Пасху традиционно принято качаться на качелях. Медики NMPD напоминают, что перед праздниками необходимо убедиться в устойчивости качелей после зимнего сезона. Нельзя пускать маленьких детей на качели без присутствия взрослых и нужно следить, чтобы ребенок крепко держался за качели.

Также необходимо следить за тем, чтобы ребенок не приближался к качелям, если кто-то уже на них качается. Особенно это касается деревянных и железных конструкций.

NMPD также подчеркивает, что дети часто повторяют за взрослыми, поэтому стоит подавать правильный пример и, например, не прыгать с качелей на лету.

Следует помнить, что если празднование Пасхи планируется вне дома, необходимо знать точный адрес или место, куда вы планируете отправиться. Это нужно для того, чтобы в экстренном случае можно было точнее объяснить диспетчерам, где вы находитесь.

Нужно также не забывать о мерах предосторожности при использовании гриля или разжигании костра. Детям следует запретить играть вблизи гриля или огня, чтобы защитить их от ожогов. Бутылку с жидкостью для розжига нужно спрятать в недоступном для детей месте, отмечают медики. Если ребенок попытается выпить жидкость, это может угрожать его жизни.

NMPD напоминает, что в праздничные и выходные дни получить медицинскую консультацию при легких травмах, внезапной болезни или обострении хронического недуга можно получить круглосуточно, позвонив на консультативный номер семейных врачей — 66016001.

В экстренных случаях медицинскую помощь можно получить, обратившись в медучреждение — к дежурному врачу или в пункт первой помощи. Информация о медучреждениях, где можно получить помощь в праздничные дни, доступна на сайте Национальной службы здравоохранения. Также ее можно получить, позвонив по бесплатному номеру телефона службы 80001234 в рабочее время.

В свою очередь, если полученная травма или внезапное заболевание угрожает жизни, "скорую" можно вызвать по экстренному номеру 113.