Как параолимпийцев отделили от "остального спорта". Министр образования извинилась за "ошибку коммуникации"

Министр образования и науки Анита Муйжниеце (Новая Консервативная партия) публично извинилась за "ошибку коммуникации" представителя своего бюро, парламентского секретаря Министерства образования и науки Сандиса Риекстиньша, который отделил параолимпийский спорт от "остального спорта". За свои высказывания в социальной сети Facebook принес извинения и сам Риекстиньш.

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Во вторник парламентский секретарь Министерства образования и науки в Facebook опубликовал фрагмент из его интервью Latvijas Avīze, в котором допускалось мнение, что "обычным спортсменам" следовало бы получать за достижения на олимпийских играх большие премии, чем параолимпийцам, учитывая разную конкуренцию.

"В отношении параолимпийцев — буду очень непопулярен, но я сравню с обычным спортом. Это два разных дела — как в отношении конкуренции, так и всего остального. Не скажу, что у параолимпийцев должны быть меньше, но у остальных спортсменов должны быть больше, с учетом фактора конкуренции. Всегда есть табуированные темы, о которых не говорят — лучше дадим и забудем, иначе надо будет оправдываться. По моему мнению, два этих дела нельзя класть на одни и те же часы весов. Это вряд ли справедливо по отношению к обычным спортсменам", — такое высказывание допустил Риекстиньш.

Эта цитата должностного лица Министерства образования вызвало во вторник возмущение у пользователей социальных сетей.

Незадолго до полуночи министр образования и науки Анита Муйжниеце в своем аккаунте на Facebook извинилась за высказывания Риекстиньш. Министр принесла извинения всем, у кого создалось представление о том, что мнение Риекстиньша принижает параолимпийцев по сравнению с другими спортсменами.

"Каждый из нас должен начать с того, что в своей повседневной жизни мы не разделяем людей на "хороших" или "плохих" или "правильных" и "неправильных" только потому, что они чем-то отличаются от нас. Вполне естественно, что у каждого из нас есть свои мнения, взгляды и убеждения, но никогда и ни при каких обстоятельствах мы не должны унижать, принижать или причинять боль тому, кто отличается от других или представляет тех, кто думает иначе", — сказал министр в своем сообщении в Facebook.

Министр образования заверила, что никто не планирует снижать размер премий спортсменам или демонстрировать неравное отношение к спортивным достижениях на олимпийских и параолимпийских играх.

"Нам как государству нужно говорить спасибо своим спортсменам не только в тот момент, когда они достигают олимпийских высот, но и быть способными поддерживать их на пути к этим достижениям. Сейчас этого нет, и Министерство образования и науки готово пересмотреть систему финансирования спортивной отрасли в целом", — подчеркнула Муйжниеце.

"От всего сердца и с глубоуим сожалением приношу извинения каждому параолимпийцу, его близким и каждому жителю Латвии, которых затронула эта ошибка коммуникации, и могу засвидетельствовать то, что сделаю все, чтобы такие ситуации не повторялись", — написала в соцсети глава Министерства образования.

Сам Сандис Риекстиньш тоже извинился в Facebook. Ошибку коммуникации он объяснил тем, что проводил много времени среди спортсменов, встречался со спортсменами из всех социальных групп и слышал разные мнения от самих спортсменов, их тренеров, когда каждый хочет получить преимущества в системе премирования. Риекстиньш признал, что на него все это, как на человека эмоционального, оказало влияние.

"Большинство видят спортсмена и его медали, а я вижу еще и вторую сторону медали, и так все не так радужно — я регулярно получаю жалобы на несправедливое отношение. Я обсудил вопрос с коллегами, и считаю, что важно, чтобы все спортсмены во всех видах спорта, на одном уровне соревнований оценивали одинаково государством", — написал Риекстиньш.

Риекстиньш сообщил также, что предложил министру вариант, при котором он уйдет в отставку. "Ответ министра все знают, и поэтому я согласен быть в ее команде, поскольку уважаю отношение ко всем, без разделения", — написал в своем извинении парламентский секретарь Минобраза.