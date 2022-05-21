Как поступить в 10-й класс? Подробная инструкция для школьников и их родителей

Второй год подряд рижские школы набирают учеников в десятые классы через централизованный комбинированный вступительный экзамен. И, хотя девятиклассники еще не сдали выпускные экзамены, уже набирает темпы прием заявок в среднюю школу. Delfi подготовил небольшую памятку для родителей и учеников, как не пропустить набор.

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Что такое централизованный комбинированный экзамен?

Это система, напоминающая выпускные экзамены, когда все дети в одно и то же время в разных школах проходят одну и ту же проверку знаний. Комбинированный он по тому, что сдавать приходится сразу два предмета — математику и английский язык в один день.

Важное условие: поступать в 10-й класс могут дети, у кого оценка по математика в аттестате не ниже 4, а по латышскому — не ниже 5 баллов.

Когда пройдет общий экзамен?

Общий вступительный в 10-й класс экзамен состоится 3 июня 2022 года в 10:00 часов.

Сдавать письменно нужно будет:

10:00 — 11:00 Иностранный язык (английский или немецкий)

11:00 — 11:30 Перерыв

11:30 — 12:30 Математика (оптимальный уровень)

12:30 — 14:00 Математика (продвинутый уровень) — не для всех, а кому нужен для поступления в определенные школы.

Когда подавать заявку?

Подать заявку на вступительный экзамен в электронном виде можно с 9:00 часов 20 мая по 9:00 часов 1 июня на сайте www.izglitiba.riga.lv, а также на сайтах рижских средних школ и гимназий (информация есть не на всех сайтах).

При регистрации на вступительные экзамены нужно указать сведения о поступающем:

имя, фамилия, дата рождения;

учебное заведение, в котором поступающий получает основное образование;

контактный телефон родителя (опекуна);

имя, фамилия, контактный телефон, адрес электронной почты или адрес электронной почты родителя (опекуна);

Место (школа), где поступающий будет сдавать комбинированный экзамен.

Что делать, если ребенок заболел и не смог прийти на экзамен?

Для детей, которые по причине здоровья (доказательством будет служить справка от врача) не смогут посетить единый вступительный экзамен, будет организован дополнительный набор примерно через две недели после первого экзамена (14 июня в 10:00 часов).

Нужно ли сдавать экзамен тем детям, кто был освобожден от выпускных экзаменов в школе?

Да. Этим детям также нужно будет сдавать вступительный экзамен в рижские школы.

Как узнать, в какие школы нужно сдавать "более сложную" математику?

Будут дети, которые захотят поступить в средние школы, а будут те, кто намерен попасть в Рижские государственные гимназии. Информация о том, где понадобится сдавать математику оптимального уровня и математику высшего уровня, размещена вот в этой таблице.

Можно ли сдавать экзамен в той школе, куда собираешься поступать?

Место сдачи экзаменов можно выбирать. Есть специальная карта с "экзаменационными" местами. Это не обязательно может быть родная школа. Обратите внимание, что математику высшего уровня можно сдать не во всех школах! Указать желательное экзаменационное место нужно в электронной заявке на экзамен.

Как узнать, что будет в экзаменационных вопросах?

Требования к экзаменам по английскому (немецкому) языку и математике выложены в общих положениях на сайте Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы.

Когда будут известны результаты экзаменов?

Результаты экзаменов будут известны через пять дней после их сдачи. У тех, кто будет недоволен результатами, будет два дня, чтобы подать апелляцию в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы. Остальные — смогут по результатам вступительного экзамена участвовать в конкурсе на поступление в 10-й класс той или иной общеобразовательной школы или гимназии.

Как пояснили в департаменте, подавать документы с результатами экзамена можно как в одну, так и сразу несколько школ, если есть опасения, что в выбранную школу ребенок не попадет. Заявления нужно будет подавать очно.

Как узнать, какие программы 10-12 классов в какой школе реализуются?

Программа 10-12 классов в рижских школах не идентична. Созданы классы, которые углубленно специализируются на латышском языке или географии, биологии или математике, или охватывают сразу несколько направлений в зависимости от того, аккредитацию какой программы получила школа.

Ознакомиться поближе с программами можно на специально созданной карте рижских школ, где формируются десятые классы. Достаточно нажать на выбранную школу, чтобы узнать предлагаемую ею программу.

Если выпускник не сдавал вступительные экзамены (например, пытался поступить в техникум или профильные школы и не поступил), есть ли у него шанс попасть в 10-й класс?

По словам представителя департамента образования, культуры и спорта по внешней коммуникации Раймонда Грантса, такая возможность есть, если в какой-то из школ останутся неукомплектованные 10-е классы . Будет ли это отдельная проверка или какой-то экзамен, нужно будет узнавать по факту. Возможность попасть в 10-е классы рижских школ будет и у детей украинских беженцев. С вопросами им нужно обращаться по электронной почте osvita.ukraina@riga.lv

Где искать дополнительную информацию об экзаменах?

Дополнительная информация, в том числе критерии оценки, актуальные вопросы эпидемиологической безопасности, а также образец прошлогодней контрольной работы доступны на сайте средних школ, гимназий и департамента — www.izglitiba.riga.lv. В случае возникновения вопросов, их можно задать работниками департамента в электронном виде по адресу iestajparbaudijums@riga.lv.

Для справки:

Нормативный акт, который описывает порядок вступительных экзаменов называется "Apvienoto iestājpārbaudījumu organizēšanas kārtība un vienotu kritēriju noteikšana izglītojamo uzņemšanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības izglītības iestādēs 2022./2023.mācību gadam".