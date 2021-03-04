“Как пожар.” Видземские больницы бьют тревогу о начале третьей волны Covid-19

Объединение больниц Балви и Гулбене бьет тревогу о начале третьей волны Covid-19 - более заразный штамм коронавируса распространился в приграничных районах Видземе и Латгале, сообщает LSM.lv. То, что видземские больницы существенно загружены подтвердил министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!).

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В Балвской больнице заняты 100% коек. Свободных мест больше нет и пациенты либо ждут в очереди, либо вынуждены отправляться в больницы других регионов. Новый штамм коронавируса распространяется по больнице как пожар, поэтому член правления Объединения больниц Балви и Гулбене Алида Ване уверена, что похожий сценарий ждет и остальные больницы.

“Мы не успели прийти в себя после второй волны, как нас догнала третья волна”, - сказала Ване, отметив, что данные секвенирования показывают, что в регионе распространяется британский штамм Covid-19. Сейчас в больницу поступают молодые люди, беременные женщины. Те, кого больница не может принять из-за перегрузки, отправляются в Резекне или Валмиеру.

“Хочется выйти на улицу и орать: люди, одумайтесь! Соблюдайте самое элементарное! Не надо встречаться ни с сестрой, ни с братом, ни с дядей. Работодатели должны обеспечить, чтобы работникам было безопасно работать”, - сказала Ване.

Слова Ване подтвердила глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле - в приграничных регионах больницы заполнены на 100% и это связано с новым штаммом Covid-19. Министр здравоохранения Павлютс указал, что есть ещё две - три недели до того, как заболеваемость вырастет по всей Латвии. 4 марта состояться заседания советов по гражданской обороне самоуправлений, чтобы решить, что можно сделать на месте.