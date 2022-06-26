Как при выборе подержанного автомобиля не купить хлам? Три совета эксперта

Теплый сезон, по традиции, связан с активным приобретением автомобилей. Если вы как раз сейчас выбираете себе транспортное средство, то вам могут пригодиться несколько советов от Яниса Виндедзиса, эксперта по продажам Longo Latvia, крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями.

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Постарше или поновее?

Один из первых вопросов, с которым сталкиваются будущие обладатели автомобиля — выбрать машину постарше и чинить самому, или поновее, но потратить на покупку больше денег?

"В идеальном мире мы все были бы не ограничены в средствах и покупали бы только новые машины из салона. Но в реальном мире у нас ограничен бюджет, поэтому часто приходится выбирать между машиной поновее и подороже, и той, что старше, но дешевле", - говорит эксперт по продажам.

"Очевидно, что машина, которой от 10 лет и больше, потребует вложений, которые могут быть равны сумме, уплаченной за более новую модель. Однако и машина более нового года не является гарантией того, что поломок не будет. Поэтому в данном случае совет такой: не пожалейте денег и отгоните машину на диагностику к надежному механику. Если продавец старательно избегает этого, это говорит о том, что с машиной что-то не в порядке", - говорит Янис Виндедзис.

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"Мы в Longo Latvia, например, даем возможность отогнать машину в сервис или даже взять механика с собой. Это поможет избежать серьезных расходов в будущем", — поясняет он.

Согласно опросу Longo Group и исследовательского бюро Norstat каждый третий (33%) латвиец планирует приобрести машину от 8 лет и старше.

Брать ли машину, у которой приближается техосмотр?

На рынке автомобилей нередко встречаются такие машины, у которых уже через пару месяцев заканчивается техосмотр. Обычно они стоят дешевле своих аналогов с только что пройденным техосмотром, поэтому такая сделка кажется соблазнительной.

"И все же я бы рекомендовал избегать подобных покупок: как правило, это означает, что продавец знает, что машина не пройдет ТО, поэтому хочет продать ее поскорее, чтобы не вкладываться. Этот вариант подходит только тем, кто умеет хорошо чинить машины сам, поскольку, отогнав машину в сервис, никакой особой экономии не выйдет — только время потратите.

Но нужно сказать, что латвийцы это хорошо понимают, поскольку для 85% респондентов очень важно, чтобы у машины был действительный техосмотр и лишь 15% не обращают на это особого внимания", - поясняет эксперт по продажам подержанных автомобилей.

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Каждый восьмой автоводитель также хотел бы, чтобы на автомобиль распространялась гарантия, что помогло бы снизить риски. По словам Виндедзиса, "очевидно, что в этом случае покупать машину нужно у юридического лица, а не у частного, заранее изучив, кто из продавцов предоставляет такой сервис".

В обратном случае забронируйте около 10% стоимости машины на небольшой, но неотложный ремонт — замена масла, фильтров, фильтров и т.п.

На что обратить внимание, изучая фотографии автомобиля?

Если выбираете машину онлайн, внимательно смотрите на фотографии — их должно быть много и высокого качества. Никаких мутных, нечетких, ночных и обрезанных фото быть не должно. На фотографиях кузова смотрите не только вмятины, царапины и ржавчину, но и оттенки цвета: если передняя дверь светло-красная, а задняя просто красная, значит один из элементов красился, скорее всего, из-за ДТП. Значит, машина битая.

Историю ДТП автомобиля можно проверить на сайте ДБДД, но там, к сожалению, доступна только история эксплуатации транспортного средства в Латвии. Что с машиной было до этого таким способом узнать невозможно.

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Обратите внимание на интерьер. Затертые кресла, облезлые рули, царапанный пластик говорит об очень большом пробеге. А, например, новая накладка на рулевом колесе свидетельствует о прошлом срабатывании подушки безопасности, а значит все о том же ДТП и кузовном ремонте.

"Помните — автомобиль — это долгосрочная инвестиция, а значит спешка здесь неуместна. Лучше внимательно осмотреть товар, проверить его как следует, убедиться в добропорядочности поставщика, заручиться гарантией на пост-продажный период и только тогда расставаться с деньгами, иначе проблем не избежать", - заключает эксперт.