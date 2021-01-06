Как прилететь в Латвию? Правила безопасности для пассажиров самолетов
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Министерство сообщения составило памятку для путешественников, которые собираются прилететь в Латвию на самолете в условиях пандемии.

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Международные авиаперевозки, где введены строгие эпидемиологические требования и контроль, являются самым безопасным способом путешествий. Доказательством тому служит тот факт, что по сравнению с другими видами транспорта, в авиации меньше всего завозных случаев Covid-19.

Со 2 по 5 января в Латвию из Великобритании прибыли 889 человек. Все они соблюдали требования эпидемиологической безопасности, установленные в аэропортах и в самолетах. У всех пассажиров проверили, заполнили ли они электронную анкету covidpass.lv, также они были обязаны сдать на Covid-19 до того, как покинули здание аэропорта.

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