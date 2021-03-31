Как продлить срок получения пособия по безработице?
Foto: LETA

Если период выплаты ранее назначенного пособия по безработице завершается 12 марта 2020 года или позже, в 2021 году, но из-за вызванных чрезвычайной ситуацией обстоятельств нет возможности вернуться к работе или получать доходы от хозяйственной деятельности и статус безработного сохраняется, в Агентство государственного социального страхования (АГСС, VSAA) можно подать заявление на получение единовременного вспомогательного пособия по безработице.

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Вспомогательное пособие по безработице:

  • назначают со следующего дня после завершения выплаты пособия по безработице;
  • выплачивают за четыре месяца, но не дольше, чем до 30 июня 2021 года.


Например, если период выплаты пособия по безработице заканчивается 25 апреля 2021 года, то в случае запроса вспомогательного пособия по безработице оно будет выплачиваться с 26 апреля по 30 июня 2021 года, то есть в течение менее четырех месяцев.

Размер вспомогательного пособия составляет 180 евро в месяц, а выплата его прекращается, если утрачен статус безработного.

Если вспомогательное пособие по безработице было назначено в конце 2020 года и до 31 декабря было выплачено за неполные четыре месяца, то с учетом изменений в законе его выплата будет продолжаться и после 1 января 2021 года — до тех пор, пока общий период выплаты вспомогательного пособия по безработице не достигнет четырех месяцев. Заявление о продолжении выплаты в 2021 году вспомогательного пособия по безработице, назначенного в 2020 году, не требуется.

Чтобы получить вспомогательное пособие по безработице, следует подать заявление в VSAA. Это можно сделать:

  • на портале Latvija.lv, выбрав э-услугу "Заявление в учреждение" и приложив заполненную форму "Заявление на получение вспомогательного пособия по безработице", или написав заявление в свободной форме;
  • отправив заявление почтой, адресовав любому отделению VSAA;
  • оставив заявление в одном из почтовых ящиков, размещенных в отделениях VSAA, рабочее время отделений — с 8:30 до 17:00.


Одновременно не предоставляется вспомогательное пособие по безработице и страховое возмещение, государственная пенсия, пенсия по выслуге лет или ежемесячное возмещение безработному за выполнение оплачиваемых временных общественных работ. В таких случаях вспомогательное пособие не назначают или прекращают выплату уже назначенного пособия.

За период, в течение которого лицо получает вспомогательное пособие по безработице, обязательные взносы государственного социального страхования не взимаются.

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