Как расплатиться за школьный обед в Риге? Сейчас устраняются технические проблемы платформы www.pusdienlaiks.lv

С понедельника, 3 октября, родителям учащихся школ Риги придется доплачивать за питание в учебных заведениях. Систему родительских взносов за обеды администрируют предприятия, которые в результате конкурса получили право на разработку платформы pusdienlaiks.lv. Предусматривается, что родители, зарегистрировавшись на этой платформе, смогут заключить дистанционный договор и произвести безналичную оплату. Однако стало известно, что система сбоит — на это стали жаловаться родители.

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Рижская дума во вторник, 27 сентября, распространила пресс-релиз, в котором сообщила, что технические проблемы платформы www.pusdienlaiks.lv устраняются, и призвала родителей отнестись к ситуации с пониманием. Также Рижская дума разъяснила, как будет работать система.

Использование единой платформы

Платформа pusdienlaiks.lv в долгосрочной перспективе поможет снизить административную нагрузку, также можно будет просчитывать, сколько понадобится порций ежедневно, чтобы не готовить лишнюю еду. Платформа позволит следить за меню, а также распечатать QR-код (это относится к ученикам 5-12-х классов).

Рижская дума признала, что в первые часы работы платформы была получена информациях о периодических сбоях. Поэтому сейчас ведется интенсивная работа по тестированию и улучшению системы. Рижское самоуправление проинформировало все подведомственные ему образовательные учреждения о возможных недостатках системы, призвав всех к терпению и пониманию.

Все стороны, вовлеченные в этот процесс, сотрудничают, чтобы уже с понедельника, 3 октября, услуга была доступно на как можно более высоком качестве. Поставщики услуги питания школьников взяли на себя обязательства найти решение на уровне каждого учебного заведения, если в начале следующей недели еще не будет заключен договор о расчетах.

Рижское самоуправление обращает внимание на то, что изменения в оказании услуг питания касаются 249 муниципальных образовательных учреждений, в которых в общей сложности насчитывается более 93 000 воспитанников.

Родительские взносы и поддержка самоуправления

Рижская дума напоминает, что ученики 1-4-х классов по-прежнему будут питаться бесплатно — расходы на их питание полностью погашают государство и самоуправление.

Родителям придется доплачивать за учащихся 5-12-х классов. В то же время дети этого возраста из семей, признанных нуждающимися, малоообеченными, многодетными (трое и более детей) и зарегистрированные в Рижском регистре поддержки семей, а также сироты, инвалиды и дети, о которых не заботятся родители, будут питаться бесплатно. Расходы на их питание возьмет на себя самоуправление.

За питание остальных учащихся 5-12-го классов придется доплачивать родителям. Обед — 1,15 евро в день.

Родительский взнос за трехразовое питание в детском саду (завтрак, обед, полдник) — 2 евро в день.

Рижское самоуправление подчеркивает, что эти взносы — лишь софинансрование родителей, часть расходов все равно берет на себя муниципалитет.

Рижская дума подчеркивает, что, если за питание ребенка в учебном заведении полностью платит государство или самоуправление, родителям или иным законным представителям ребенка, самому ученику, если он достиг совершеннолетия, не нужно будет писать заявление или подавать какие-либо документы в школу. Не придется и заключать договорах о расчетах.

В случае, если родители частично оплачивают питание ребенка, а частично это делает самоуправление, что тогда, чтобы получить долю софинансирования самоуправления, родителям, иным законным представителям ребенка или самому ученику, если он достиг совершеннолетия, нужно будет заключить договор о расчетах.

В этом случае на платформе pusdienlaiks.lv нужно будет заключить договор о расчетах с поставщиком услуги питания — то есть, с фирмой, предоставляющей школе обеды.