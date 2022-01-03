Как Рига будет бороться за чистоту воздуха. Центр города могут освободить от автотранспорта

В среду, 5 января, Департамент городского развития Рижской думы проведет собрание, на котором предоставит более подробную информацию о проекте создании зоны низкой эмиссии в Риге. Для простых горожан это означает, что реализация проектов изгнания автотранспорта как минимум из центра столицы набирает обороты.

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Зона низкой эмиссии — это территория города, на которой будет реализовываться ряд мероприятий, призванных снизить эмиссию выбросов автотранспорта, влияющих не только на качество воздуха, но и на здоровье общества в целом.

Ранее вице-мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил в интервью LETA, что в ближайшие годы в центре столицы могут быть введены ограничения на передвижение частного транспорта. Не исключено также, что будут вводиться ограничения на размер двигателей автотранспорта.

Кабинет министров, в свою очередь, утвердил план улучшения качества воздуха, который также предусматривает создание зон низкой эмиссии. В Риге такой зоной может весь центр города между Даугавой и железнодорожным кольцом, через которое перекинуты путепроводы — Воздушный, Деглавский, Земитанский и так далее. То есть, именно в этой зоне автотранспорта должно стать меньше.

22 ноября Департамент городского развития Рижской думы и аудиторская компания PricewaterhouseCoopers заключили договор о предварительном исследовании и плане разработки внедрения зоны низкой эмиссии и проведении по этому поводу общественного обсуждения.

Эти планы предполагается реализовать в период с 2023 по 2027 годы.

29 декабря — на последнем в прошлом году заседании — Рижская дума уже утвердила "Программу действий по улучшению качества воздуха в Риге на 2021-2025 годы". Эта программа предусматривает уменьшение транспортного потока в центре Риги, а также предполагает, что ископаемое топливо должно в меньшей степени использоваться в отопительных системах города. Уже известно, что к 2025 году установить отопительные газовые котлы в многоквартирных и частных домах будет невозможно. Рижская дума создает условия, чтобы выбор делался в пользу центрального отопления и экологичных источников отопления.