Как Рига "очистится". Главные риски загрязнения воздуха — транспорт и отопление

Рижская дума во вторник утвердила Программу действий по улучшению качества воздуха в столице на 2021-2025 годы. Против принятия этого документа резко возражала не только оппозиция, но и некоторые правящие депутаты.

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Как ранее проинформировали агентство LETA в Управлении коммуникации Рижской думы с 2015 по 2019 год в Риге были зарегистрированы превышения различных загрязняющих воздух веществ, что определило необходимость создания новой программы улучшения качества воздуха. По заказу Департамента жилья и окружающей среды Рижской думы программу разработало SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Программа включает в себя меры по сокращению выбросов пяти загрязняющих веществ: диоксида азота, мелких твердых частиц и твердых частиц бензола и бензапирена.

В ходе разработки программы также были определены меры, включенные в документы планирования развития Рижского самоуправления и планируемые к реализации до 2025 года.

Для разработки новой программы была проведена характеристика и оценка загрязнения воздуха в Риге в 2014-2019 годах, а также дано описание текущей ситуации Были оценены тенденции загрязнения, вклад различных источников выбросов, распространенность загрязнения воздуха.

Текущая оценка в Риге определяет два основных источника загрязнения — транспорт и отопление.

Сокращение автомобильного движения в центре города названо важнейшим долгосрочным мероприятием.

Учитывая, что решение о внедрении конкретной модели ограничений еще не принято, программа указывает, что была произведена оценка трех вариантов: введение платы за въезд в город, изменение состава въезжающих легковых автомобилей с учетом класса выбросов и ограничение движения грузового и легкового коммерческого транспорта.

Программа предусматривает "успокоение" транспортного потока, снижение количества автомобилей в центре города, развитие системы руководства сообщением и совершенствование уличной сети.

Также в программе говорится о том, что нужно стимулировать использование центрального отопления, менее загрязняющего окружающую среду.

В Рижской думе за утверждение Программу действий по улучшению качества воздуха в столице на 2021-2025 годы проголосовали 33 из 60 депутатов. Обсуждение документа стало мучительным процессом: не только оппозиция, но и некоторые представители коалиционных партий указывали на недоработки. Никто из специалистов Рижской думы не смог ответить на конкретные вопросы депутата Вадима Фалькова ("Согласие") о том, как удлинение маршрутов грузового транспорта и изменение улиц, по которым он сможет ездить, улучшит качество воздуха в Риге. На заседании также не был дан ответ на вопрос о том, было ли изучено, как повлияют на качество воздуха в микрорайонах транспортные потоки, которые будут выведены из центра города, сообщает Diena.