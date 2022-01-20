Как сократить очереди на тестирование: предложения Минздрава и лабораторий

Министерство здравоохранения рассматривает меры, чтобы сократить очереди на тестирование на Covid-19. Более подробно предполагаемые меры в Минздраве агентству LETA не прокомментировали, отметив, что решений пока не принято. Портал "Lsm.lv" тем временем сообщает, что Минздрав рассматривает возможность определить приоритеты тестирования, чтобы в первую очередь тесты могли сдавать люди с симптомами Covid-19 и направлением врача.

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Во вторник на пресс-конференции, отвечая на вопрос о растущих очередях на ПЦР-тестирование на Covid-19, министр здравоохранения Даниэль Павлютс сказал, что в настоящее время количество проводимых тестов "объективно очень большое" и ресурсов лабораторий не хватает именно для взятия образцов. Министр выразил готовность помочь лабораториям увеличить объемы тестирования, но в качестве еще одного слабого места назвал то, что ограничено количество медиков, которые работают в пунктах тестирования.

"Нужно считаться с тем, что при массовой заболеваемости выявляются несколько тысяч новых положительных тестов в день и при дальнейшем распространении омикрона наступит предел возможностей любой системы", - сказал Павлютс.

Передача "TV3 ziņas" на этой неделе сообщала, что большие очереди на тестирование частично возникают также из-за людей, которые не хотят вакцинироваться, но часто тестируются в надежде, что инфицированы и смогут получить сертификат.

В настоящее время очереди на сдачу теста в лаборатории приходится ждать несколько дней, а иногда даже неделю. Если сбудутся прогнозы о дальнейшем росте заболеваемости, ожидается, что эти сложности будут только нарастать.

Лаборатории: без направления и без записи для школьников

В свою очередь опрошенные агентством LETA лаборатории указывают, что длинные очереди можно сократить, если упорядочить тестирование учителей и школьников, которые возвращаются после карантина.

По словам председателя правления Centrālā laboratorija Стеллы Лапини, на этой неделе ситуация накалилась. За короткое время в три раза вырос спрос на слюнные ПЦР тесты (лабораторное исследование проводится, используя реакцию полимеразной цепочки): если 4 января лаборатория в сутки проверяла 4064 образцов, то 17 января - уже 10 028. Впрочем, максимальный предел еще не достигнут и объемы тестирования можно увеличить еще на 30-40% до 15 000 тестов в сутки. 17 января к уже имеющимся 40 пунктам сдачи анализов были открыты еще пять. По словам Лапини, самый большой вызов - это доступность медперсонала, чтобы обеспечить взятие образцов.

Комментируя предложение Минздрава приоритизировать группы жителей, Лапиня ответила: "На данный момент реальное решение для улучшения ситуации - позволить школьникам возвращаться в школу после карантина в классе с негативным результатом антигенного домашнего теста, а не ПЦР-теста".

Комментируя предложение включить в приоритетные группы тех, у кого есть направление от семейного врача, Лапиня ответила, что это стало бы большой нагрузкой на практики семейных врачей.

В свою очередь, в лаборатории Bior предлагают школьникам и учителям, которые желают вернуться с карантина на 7-й день, не записываться на ПЦР тест (по телефону или в интернете), а сдавать его без записи. Такую возможность предлагают также Centrālā laboratorija и E.Gulbja laboratorija.

По словам представителя E.Gulbja laboratorija Джинеты Диманте, очень важно оценить, кому действительно требуется лабораторный тест, а кто может проводить его дома или не тестироваться вообще. По ее словам, на данный момент очень много тех, кто тестируются повторно, чтобы получить сертификат о перенесенной болезни. Ситуацию могло бы облегчить как решение о том, что после карантина можно возвращаться в общество без результата теста и справки врача, так и то, что не нужно лабораторно подтверждать положительный антигенный тест, проведенный дома. Впрочем, Диманте добавила, что в данный момент нет информации, можно ли в таких случаях будет получить сертификат.

По ее словам, если тесты разрешат сдавать только с направлением от семейного врача, это сильно затруднит или даже парализует работу практик.