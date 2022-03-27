Как украинским беженцам найти жилье в Латвии

Можно заранее оформить заявку на поиск квартиры на платформе www.ukraine-latvia.com и поселиться бесплатно к местным жителям, которые готовы поддержать беженцев.

Заявка на украинском языке

Я еду в Латвию, но буду жить у родственников и знакомых?

Люди, которые не нуждаются в помощи поиска жилья, могут уехать по выбранному месту жительства. Однако нужно помнить, что помимо жилья латвийское государство гарантирует жителям Украины ряд социальных услуг и другую помощь, например, в трудоустройстве, а также образование для детей . Поэтому свое пребывание в Латвии нужно легализовать — обратиться в Рижский центр беженцев или любой другой центр беженцев в регионах Латвии. И получить годовую визу с возможностью трудоустройства.

Хочу предоставить место жительства беженцам из Украины, как это сделать?

Движение Gribu palīdzēt bēgļiem ("Хочу помочь беженцам") в сотрудничестве с ассоциацией Tech Chill создало платформу www.ukraine-latvia.com, где собрана информация для жителей, предприятий и организаций Латвии, готовых оказать поддержку гражданам Украины, ищущим убежища в Латвии, и жителям Украины, нуждающимся в такой помощи.

Любой житель Латвии, компания или организация могут заполнить анкету на платформе и указать, какую именно помощь они могут предложить — жилье, работу или другое.

По последним данным на платформе собрано 1 200 предложений о предоставлении бесплатного жилья для беженцев.

Все жилье проходит предварительную проверку — условия проживания должна быть адекватными. Это, допустим, не должна быть проходная комната или койка в однушке, где проживает еще десять человек.

Подробнее читайте о том, как принять у себя беженца.

Едем через Латвию транзитом, где можно переночевать?

В Латвии работают международные сервисы поиска жилья на

Booking.com

AirBnB.com

Вот еще подборка из пяти сервисов поиска временного жилья:

I can help host

Host4Ukraine

"Прихисток"

Shelter for Ukraine

Какое жилье предоставляет беженцам самоуправление Риги?

В начале войны Латвия заявила, что готова принять около 10 000 беженцев. Было несколько планов размещения беженцев, в том числе с использованием гостиничного предложения. Но основная роль отведена самоуправлениям. Расходы на проживание беженцев для юридически лиц покрываются в размере до 20 евро в сутки.

Жителей Украины на первые 90 дней в основном размещают в гостиницах и туристических базах, а также в местах, бесплатно предоставленных жителями Латвии на сайте www.ukraine-latvia.com

Как отметила в беседе с Delfi вице-мэр Риги Линда Озола, по состоянию на 25 марта очередей на временное жилье не было. "Ситуация очень хорошая. По новым договорам у около 1000 свободных "юридических" мест (гостиницы, служебные гостиницы, дома), где можем размещать людей", — пояснила она. На данный момент самоуправление расселило в Риге почти 1300 беженцев из Украины. В настоящее время обеспечено жильем 1097 человек, из них 74 поселились у частных лиц, официально предложивших свою помощь.

"Сейчас мы заключаем дополнительные договоры с туристическими объектами, служебными гостиницами, общежитиями, чтобы приютить гражданских жителей Украины. Таким образом у нас появится резерв мест", — добавила Линда Озола.

Рассматриваются и другие вфозможности по содействию в расселении беженцев. Один вариант — платить за аренду квартир для беженцев частным лицам.

Между тремя сторонами: самоуправлением, владельцем квартиры и украинской семьей может быть заключен типовой договор. Он необходим, чтобы можно было платить компенсацию частному лицу, которому при этом надо будет зарегистрировать хозяйственную деятельность. Создается и соответствующая программа, которая поможет предлагать и искать такие квартиры.

Первые договоры могут быть подписаны уже после 28 марта. Рижская дума разрабатывает типовые договоры, осталось уточнить критерии и параметры расчета оплаты, чтобы она была адекватна рыночной ситуации. Как рассказала Delfi Линда Озола, сейчас устанавливается сумма, за какую самоуправление в текущих условиях будет снимать квартиры. Но применять тот же подход как к гостиницам и служебным гостиницам экономически не выгодно.

Также правительство сейчас оценивает еще один вариант: пособие тем людям, которые к себе добровольно селят жителей Украины. И сейчас ищется вариант, как компенсировать людям увеличение коммунальных затрат, которое происходит, если люди кого-то у себя поселили.

Возможности проживания есть и в других регионах Латвии. Благодаря опросам, проведенным самоуправлениями и неправительственными организациями, найдены возможные дома для неполных 7000 беженцев по всей Латвии. Например, в Кекаве, если бы один из муниципальных объектов отремонтировали, мест было бы больше, чем на сотню.В Кекавском крае больше всего откликнулись домохозяйства — предложено около 300 мест. В Даугавпилсе, по данным на 24 марта, находятся 311 беженцев из Украины. Большую часть из них, 182 человека, самоуправление разместило в городских служебных гостиницах.

Здесь указан список самоуправлений, которые предоставляют помощь беженцам, в том числе в вопросах проживания.

Если я хочу самостоятельно взять жилье в аренду?

Что делать тем украинцам, которые захотят здесь остаться, через три месяца, когда закончится господдержка.

Можно воспользоваться сайтами, на которых есть предложения жилья в аренду

City24.lv,

SS.com,

City Real Estate ,

Rent In Riga.

Latio,

Inch.lv

За актуальной информацией об этой инициативе и ситуации с беженцами из Украины можно следить также в группе Facebook Gribupalidzetbegliem.lv

Но уже сейчас видно, что растет интерес к арендному жилью в Риге и ее окрестностях. Потому что проживание в гостинице — это определенные проблемы. Например, где постирать белье, приготовить еду помимо питания в кафе и т.д. К тому же, услугу по размещению и питанию беженцев государство обеспечивает первые 3 месяца.

О том, что снять квартиру на короткий срок большая проблема, говорят и в одной из риэлторских фирм — Latio, сообщает Латвийское телевидение. Сейчас Latio проводит социальную кампанию, призывает владельцев подключиться: если у них есть квартиры и они готовы сдать на короткий срок, то Latio могут бесплатно подготовить договор, отмечает глава отдела жилья Latio Эвия Дзените.

Читайте также о том, как самостоятельно правильно составить договор и что нужно учесть, арендуя жилье в Латвии.

Материал составлен по материалам ukraine-latvia.com, riga.lv,