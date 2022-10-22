Как узнать, когда идти на вакцинацию, если нет прививочного паспорта?

С наступлением осени особо актуальным становится вопрос прививок от гриппа и Covid-19. Прививочный паспорт есть далеко не у всех, а в системе э-здоровья есть информация только о вакцинации от ковида. Почему нет сведений о других прививках и как узнать, когда делать следующую?

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Зачем нужен прививочный паспорт?



Прививочный паспорт не является документом строгой отчетности и его владельцу не присвоен уникальный регистрационный номер. Кроме того, он вообще не является обязательным. Например, факт вакцинации от Covid-19 там фиксировался только в том случае, если человек взял эту книжку с собой, а в приглашении на вакцинацию было указано, что прививочный паспорт нужно взять с собой "если таковой имеется". Более важным являлся ковид-сертификат — именно его в свое время проверяли на входе в торговые центры и прочие общественные места, куда пускали только вакцинированных жителей, пишет портал lvportals.lv.

"Прививочный паспорт помогает следить за тем, когда нужно делать следующую прививку. Например, для взрослых прививку от дифтерии нужно делать через 10 лет. Если прививка получена в этом году, то в следующий раз нужно приходить в 2032 году. Та же ситуация с платными вакцинами от энцефалита — вместе с данными в паспорт вписывается информация, когда за конкретной вакциной нужно приходить в следующий раз", — говорит семейный врач Лига Зивере-Пиле.

Прививочный паспорт в системе э-здоровья пустой. Почему?



На портале электронного здравоохранения (э-здоровья) выделено место для данных о вакцинации, однако содержатся записи только о прививках от Covid-19. Как пояснила представитель Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга, в прививочном паспорте на портале э-здоровья отображается только та информация, которая в цифровом формате доступна в государственной системе э-здоровья, то есть та, что ввели медики о вакцинации от Covid-19.

На данный момент врачи не обязаны вводить информацию о других прививках в электронном виде. Однако, в будущем это планируется делать.

Как ориентироваться в прививочном паспорте?



В календаре вакцинации указаны только оплачиваемые государством вакцины. Со временем календарь пополняется. В этом году, например, в связи с поправками к правилам вакцинации были внесены изменения в детский календарь прививок.

С актуальной информацией о детском календаре прививок на 2022 год можно ознакомиться на домашней странице Центра профилактики и контроля заболеваний.

Как рассказала Delfi Эвия Шталберга, за календарем следит семейный врач. Поэтому по всем вопросам о вакцинации и ревакцинации нужно обращаться к нему. Информация о сделанных в практике прививках заносится в амбулаторную карточку пациента и в прививочный паспорт в бумажном формате.

Руководитель отдела коммуникации SPKC Илзе Арая также подчеркивает: главный контролирующий эксперт и советчик — это семейный врач. Медицинская документация, в которую внесены данные о сделанных прививках, находится в практике семейного врача. Не всегда в прививочном паспорте содержится полная информация, однако, в любом случае человек может обратиться к своему семейному врачу с просьбой уточнить информацию или внести ее в паспорт.

Как правило, все прививки делают у семейного врача. О любом обследовании за пределами практики, человек должен проинформировать своего семейного, так как у него должна быть полная информация о своем пациенте.