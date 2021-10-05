Как в Дании. Генпрокурор предлагает конфисковывать автомобили за превышение скорости
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В качестве хорошего примера безопасности дорожного движения можно выделить опыт Дании, где автомобиль может быть конфискован за превышение скорости, заявил сегодня правительству генеральный прокурор Юрис Стуканс. Об этом сообщает агентство LETA.

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Сегодня, 5 октября, правительство утвердило План безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы. Стуканс указал, что в предыдущие годы были всевозможные планы безопасности, но результаты получились такими "какие они есть". В Латвии в последние годы наблюдались улучшения в безопасности дорожного движения, однако спустя некоторое время все вернулось на "старый уровень".

Стуканс упомянул опыт Дании в борьбе с нарушителями допустимой скорости. Если в этой стране автоводитель превышает ограничение скорости на половину, у него прямо на дороге полиция конфискует транспортное средство без какого-либо решения суда.

Кроме того генпрокурор считает, что борьба с пьяными водителями не увенчается успехом, если не будет конфискован автомобиль.

"Если человек едет в состоянии опьянения, с 1,5 промилле алкоголя в крови, немедленно должно быть возбуждено уголовное дело и сразу же конфискован автомобиль", — подчеркнул Стуканс.

Генпрокурор призвал власти оценить эффективность системы штрафных пунктов.

До 2027 года в Латвии планируется на 35% сократить количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП, предусматривает План безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели были определены три направления действий — безопасный участник дорожного движения, безопасная среда и безопасное транспортное средство.

На реализацию всех указанных в плане мероприятий требуется 19,027 млн евро, из которых 64 000 евро — средства из фондов ЕС. Между тем 18,963 млн евро планируется выделить из бюджета для профилактики и предотвращения ДТП.

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