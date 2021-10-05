Как в Дании. Генпрокурор предлагает конфисковывать автомобили за превышение скорости

В качестве хорошего примера безопасности дорожного движения можно выделить опыт Дании, где автомобиль может быть конфискован за превышение скорости, заявил сегодня правительству генеральный прокурор Юрис Стуканс. Об этом сообщает агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня, 5 октября, правительство утвердило План безопасности дорожного движения на 2021-2027 годы. Стуканс указал, что в предыдущие годы были всевозможные планы безопасности, но результаты получились такими "какие они есть". В Латвии в последние годы наблюдались улучшения в безопасности дорожного движения, однако спустя некоторое время все вернулось на "старый уровень".

Стуканс упомянул опыт Дании в борьбе с нарушителями допустимой скорости. Если в этой стране автоводитель превышает ограничение скорости на половину, у него прямо на дороге полиция конфискует транспортное средство без какого-либо решения суда.

Кроме того генпрокурор считает, что борьба с пьяными водителями не увенчается успехом, если не будет конфискован автомобиль.

"Если человек едет в состоянии опьянения, с 1,5 промилле алкоголя в крови, немедленно должно быть возбуждено уголовное дело и сразу же конфискован автомобиль", — подчеркнул Стуканс.

Генпрокурор призвал власти оценить эффективность системы штрафных пунктов.

До 2027 года в Латвии планируется на 35% сократить количество погибших и тяжело пострадавших в ДТП, предусматривает План безопасности дорожного движения.

Для достижения поставленной цели были определены три направления действий — безопасный участник дорожного движения, безопасная среда и безопасное транспортное средство.

На реализацию всех указанных в плане мероприятий требуется 19,027 млн евро, из которых 64 000 евро — средства из фондов ЕС. Между тем 18,963 млн евро планируется выделить из бюджета для профилактики и предотвращения ДТП.