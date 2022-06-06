Как в Литве и Эстонии: Минздрав предлагает снизить НДС на лекарства

Павлютс также отметил, что среди других стран-членов Европейского союза (ЕС) Латвия имеет не только пропорционально один из самых низких показателей финансирования здравоохранения, но и сравнительно ограниченную доступность медикаментов для жителей. Об этом пишет агентство LETA.

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С соответствующим предложением политик ознакомил партнеров по коалиции в понедельник.

Как сообщили агентству LETA в Минздраве, предложение подготовлено для общественного обсуждения, оно включено в концептуальный доклад о финансовой доступности лекарств.

Кроме того, ведомство предлагает установить допустимую надбавку для оптовиков не в процентах от цены производителя, а на фиксированном уровне. Например, для медикаментов стоимостью выше 200 евро оптовая надбавка не должна превышать шести евро, как в случае Литвы и Эстонии.

Минздрав также призывает установить максимально допустимую общую сумму доплаты пациента за компенсируемые лекарства в течение календарного года — 250 евро. Выше этого показателя дальнейшая доплата пациента не была бы необходима.

Авторы доклада также предлагают пересмотреть принципы ценообразования на медикаменты, что позволило бы снизить конечную цену на лекарства для пациентов. Этого можно было бы достичь, определив, что цена медикамента в системе компенсируемых лекарств и вне находится на одном уровне, а также равна цене в других государствах-членах ЕС.

С целью снижения расходов пациентов на медикаменты, предлагается ввести общий принцип выписки рецептов и на некомпенсируемые лекарства.

Концептуальный доклад передан на общественное обсуждение до 16 июня.