Как в Новогодние праздники работают магазины и торговые центры

Как изменилось время работы супермаркетов и торговых центров в новогоднее время.
Rimi
Rimi Hypermarket
31 декабря магазины работают до 21:00
1 января — магазины работают с 11:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 10:00)
Rimi Supermarket
31 декабря некоторые магазины открываются на час раньше, вечером все закрываются в 21:00
1 января — магазины работают с 10:00 или с 11:00
Rimi Mini
24 декабря магазины работают до 21:00
25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00)
31 декабря магазины работают до 21:00
1 января — магазины работают с 10:00 или 11:00. Магазин в т/ц Talsu Centrs закрыт.
Подробнее о графике работы конкретного Rimi можно узнать здесь.
Maxima
31 декабря и 1 января во времени работы магазинов "Maxima" будут небольшие изменения. Точное время работы интересующего вас магазина можно найти здесь.
Lidl
В Новогодние праздники все магазины Lidl будут работать по обычному графику, с 7:00 до 23:00.
Origo
31 декабря работает по сокращенному графику (10:00 — 20:00). Будут открыты только магазины товаров первой необходимости: аптеки и ветеринарные аптеки, продуктовые магазины, оптики, зоомагазины, а также магазины прессы и сервисы телекоммуникаций.
Гипермаркет Rimi, который находится на территории Origo, будет работать с 7:00 до 21:00.
1 января Origo будет закрыт, а Rimi будет работать с 11:00 до 23:00.
Пункт вакцинации VCA poliklīnika, который находится на территории Origo, будет закрыт с 31 декабря до 2 января.
В остальные дни пункт будет работать как обычно, с 9:00 до 19:00.
Alfa
31 декабря с 10:00 до 20:00
1 января закрыто
Akropole
31 декабря с 10:00 до 20:00
1 января закрыто
Stockmann
31 декабря с 9:00 до 20:00
1 января закрыто
Spice
Spice
31 декабря c 10:00 до 20:00
1 января закрыто
Spice Home
31 декабря с 10:00 до 20:00
1 января закрыто
Mc2
Galleria
31 декабря магазин работает с 10:30 до 16:00
1 января и 2 января магазин закрыт.
Decorum
31 декабря — 2 января закрыто
Gastronome гриль-бар
31 декабря: 12:00-17:00
1 и 2 января: закрыто
IKEA
31 декабря с 10:00 до 18:00
1 января закрыто