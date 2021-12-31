Как в Новогодние праздники работают магазины и торговые центры

Как изменилось время работы супермаркетов и торговых центров в новогоднее время.

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Rimi



Rimi Hypermarket

31 декабря магазины работают до 21:00

1 января — магазины работают с 11:00, кроме магазина в т/ц Резекне (он работает с 10:00)

Rimi Supermarket

31 декабря некоторые магазины открываются на час раньше, вечером все закрываются в 21:00

1 января — магазины работают с 10:00 или с 11:00

Rimi Mini

24 декабря магазины работают до 21:00

25 декабря магазины открываются на час или два часа позже (в 9:00 или в 10:00)

31 декабря магазины работают до 21:00

1 января — магазины работают с 10:00 или 11:00. Магазин в т/ц Talsu Centrs закрыт.

Подробнее о графике работы конкретного Rimi можно узнать здесь.

Maxima



31 декабря и 1 января во времени работы магазинов "Maxima" будут небольшие изменения. Точное время работы интересующего вас магазина можно найти здесь.



Lidl



В Новогодние праздники все магазины Lidl будут работать по обычному графику, с 7:00 до 23:00.



Origo



31 декабря работает по сокращенному графику (10:00 — 20:00). Будут открыты только магазины товаров первой необходимости: аптеки и ветеринарные аптеки, продуктовые магазины, оптики, зоомагазины, а также магазины прессы и сервисы телекоммуникаций.

Гипермаркет Rimi, который находится на территории Origo, будет работать с 7:00 до 21:00.

1 января Origo будет закрыт, а Rimi будет работать с 11:00 до 23:00.

Пункт вакцинации VCA poliklīnika, который находится на территории Origo, будет закрыт с 31 декабря до 2 января.

В остальные дни пункт будет работать как обычно, с 9:00 до 19:00.

Alfa



31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января закрыто



Akropole



31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января закрыто



Stockmann



31 декабря с 9:00 до 20:00

1 января закрыто



Spice



Spice

31 декабря c 10:00 до 20:00

1 января закрыто

Spice Home

31 декабря с 10:00 до 20:00

1 января закрыто

Mc2



Galleria

31 декабря магазин работает с 10:30 до 16:00

1 января и 2 января магазин закрыт.

Decorum

31 декабря — 2 января закрыто

Gastronome гриль-бар

31 декабря: 12:00-17:00

1 и 2 января: закрыто

IKEA



31 декабря с 10:00 до 18:00

1 января закрыто

