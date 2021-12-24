Как в праздники работает общественный транспорт, стоянки и клиентские центры Rīgas Satiksme
Foto: F64

Rīgas satiksme сообщает, что на рождественские выходные будут изменения в работе общественного транспорта, автостоянок и центров обслуживания клиентов, а также в порядке использования билетов на рабочие дни.

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Общественный транспорт

24 декабря автобусы, троллейбусы и трамваи будут курсировать по графику выходных дней. Пассажиров, которые приобрели билеты на рабочие дни, просят учесть, что 24 декабря буду действовать месячные билеты, предназначенные для всех дней месяца, или временные билеты на выходные дни.

Маршруты автобусов-экспресс в праздничные дни не будут курсировать.

Автостоянки

Платные автостоянки Рижского самоуправления, которые обслуживает „Rīgas satiksme", 24, 25 и 26 декабря можно будет использовать бесплатно, за исключением подземной автостоянки на улице Кр. Валдемара 5a — там за парковочное место необходимо будет заплатить в соответствии с действующими тарифами.

Центры обслуживания клиентов

23 декабря время работы центра обслуживания клиентов на улице Бривибас 49/53 будет с 8:00 до 17:00, остальные центры обслуживания клиентов будут работать как обычно по рабочим дням — до 19:00. 24, 25 и 26 декабря все центры обслуживания клиентов будут закрыты.

В центрах обслуживания клиентов "Rīgas satiksme" клиенты обслуживаются по предварительной записи. По понедельникам, вторникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям в центрах обслуживания клиентов "Rīgas satiksme" обслуживаются клиенты с совместимым сертификатом COVID-19. Одновременно с сертификатом клиенты должны также предъявить удостоверяющий личность документ. По четвергам проверка сертификатов не производится.

Записаться на посещение центра обслуживания клиентов можно как по информационному телефону 20361862, так и на сайте предприятия.

Связаться с Rīgas satiksme можно по информационному телефону 20361862 или через электронную почту info@rigassatiksme.lv.

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