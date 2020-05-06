Как в Риге в этом году будут праздновать 9 мая

Общество 9мая.lv, которое каждый год проводит в Риге мероприятия в честь 9 мая, в этом году предложит отметить его трансляцией концертов прошедших лет и минутой молчания дома, сообщил агентству LETA член правления 9мая.lv Вадим Баранник.

Как сообщалось, во время чрезвычайной ситуации в Латвии введен ряд ограничений, поэтому в этом году празднование 9 мая в парке Победы не состоится.

Как рассказал Баранник, 9 мая с 11.00 общество 9мая.lv в течение всего дня предложит в прямом эфире концерты и фрагменты мероприятий прошлых лет, а также специально подготовленные к этому дню музыкальные и поэтические поздравления звезд латвийского и российского театра, кино и музыки. Прямую трансляцию можно будет смотреть на сайте общества, в Facebook и YouTube.

В 22.00 9мая.lv приглашает почтить память павших в войне минутой молчания, а после этого вместе исполнить песню "День Победы".

Баранник призвал всех в этом году оставаться дома и поздравить близких на расстоянии.

Как сообщалось, муниципальная полиция Риги 9 мая будет работать в усиленном режиме, поскольку поступила информация о возможных провокациях, хотя в связи с введенным в Латвии чрезвычайным положением в этом году массовые мероприятия у монумента освободителям Риги не состоятся, сообщила ранее временный исполнительный директор города Ивета Залпетере.

Она подчеркнула, что полиция готова к работе в усиленном режиме, так как столичная администрация получила от органов безопасности информацию о возможном несанкционированном сборе людей у памятника Победы и даже о планируемых провокациях.

Баранник ранее сообщил, что, как только в Латвии отменят чрезвычайное положение, представители организации, как и все предыдущие годы, придут к ветеранам, чтобы поздравить их с праздником.

Он отметил, что многие люди 9 мая все равно придут к памятнику Победы, чтобы возложить цветы, но будут соблюдать все установленные меры безопасности.