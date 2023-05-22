"Как вернуться в страну задним числом?" Граждане России могут остаться без ВНЖ Латвии, даже сдав языковой тест

Граждане России, чей автоматический постоянный ВНЖ в Латвии утратит силу 2 сентября, могут не получить статус постоянного жителя ЕС в Латвии, даже если успешно сдадут языковой экзамен на категорию А2. Ведь им надо удовлетворить еще одному требованию — они должны были последних пять лет непрерывно и на законных основаниях проживать на территории Латвии. Допустимое отсутствие — не дольше шести месяцев подряд или в общей сложности десяти месяцев. Но их предыдущий статус позволял отсутствовать гораздо дольше.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В редакцию Delfi обратились граждане России, чей автоматический постоянный ВНЖ в Латвии утратит силу 2 сентября, которые сдали языковой тест на А2, но теперь им сообщили о требовании к пребыванию в стране в предыдущих пять лет. "Но предыдущий статус такого не требовал. Мы законно выезжали в другие страны на долгий срок. Как теперь вернуться в Латвию… задним числом?"

Предстваитель Управления по делам гражданства и миграции (PMLP) Мадара Пуке на запрос Delfi объяснила, что такое требование к пребыванию — вполне законное — его предусматривает евродиректива по статусу постоянного жителя ЕС.

Если обладатели постоянного ВНЖ в Латвии (автоматического статуса, который давали бывшим (не)гражданам Латвии, взявшим российское гражданство) могли отсутствовать в Латвии не больше одного года, после чего должны были хоть на день заезжать в страну, то к новому статусу, на который они претендуют, предъявляются более строгие требования: допустимое отсутствие за последних пять лет — не дольше шести месяцев подряд или в общей сложности десяти месяцев. В качестве доказательства пребывания можно использовать любые документы — чеки, выписки о получении медицинских и социальных услуг и т. д.

Получается, если бабушка сидела с внуками за границей дольше полугода или въезжала и выезжала суммарно на срок дольше 10 месяцев, то она не сможет претендовать на статус постоянного жителя ЕС в Латвии. Даже в случае успешной сдачи языкового теста на категорию А2. Возможный шанс: большинство пересечений границ внутри ЕС никак не регистрируется.

Напоминаем, что с сентября прошлого года в силу вступили поправки к Закону об иммиграции: автоматический постоянный вид на жительство в Латвии бывших (не)граждан Латвии, получивших гражданство России, утратит силу со 2 сентября 2023 года. Чтобы оформить постоянный вид на жительство в ЕС, до этой даты надо подать в PMLP документы, в том числе — подтверждающие владение госязыком на уровень не ниже А2, а также справки о доходах. Как выясняется, есть и еще одно непреодолимое для кого-то требование.

Репортаж Delfi о том, как российские граждане, соискатели статуса постоянного жителя ЕС в Латвии, готовят заявки — здесь.