Как выбрать шины к зимнему сезону? Советы эксперта

Приближается срок замены шин — с 1 декабря по 1 марта на дорогах Латвии могут передвигаться обладатели зимних или всесезонных шин. И лучше не откладывать их замену на последний момент и "переобуть" автомобиль, пока в автосервисы не выстроились длинные очереди.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Какие шины предпочесть — всесезонные или все же зимние, а также как их выбрать, особенно если речь идет о подержанных, рассказывает Янис Виндедзис, руководитель отдела продаж крупнейшего в Балтии торговца подержанными автомобилями Longo Latvija.

Какие шины Вам подойдут?

- Всесезонные или универсальные покрышки. В последнее время этот вид шин является наиболее популярным, поскольку латвийские зимы в последние годы не отличаются суровыми морозами и снегами. Привлекает водителей и то, что не нужно дважды в год менять шины, а значит, можно сэкономить.

"Однако они подойдут тем, кто зимой передвигается преимущественно по городу, где дороги чистят, и не ездит на большие расстояния. Дело в том, что всесезонка больше похожа на летнюю резину, чем на зимнюю, поэтому ее сцепление с дорогой в случае обледенения или выраженной слякоти отнюдь не безупречно", — поясняет Виндедзис.

"Если Вы много ездите за городом, то однозначно стоит предпочесть зимние шины". Эксперт обращает внимание, что многие ошибочно считают, что маркировка "M+S" (Mud + Snow) обозначает всесезонные шины, однако это не так. Если Вы хотите приобрести всесезонку, ищите шины с отметкой AW (Any weather), AS (All seasons), "4S", "All terrain" или "Tout Terrain", - отмечает эксперт.

- Шипованные покрышки обеспечивают очень хорошее сцепление в случае обледенения, слякоти и снега, и отлично подойдут тем, кто перемещается не только по городу, но и за его пределами. Заменить такие шины на летние нужно будет до 1 мая, но зимой они послужат отличным товарищем и помогут избежать попадания в ДТП.

Когда пора заменить старые покрышки?

Ничто не вечно, и у шин тоже есть свой срок годности, даже если ваш автомобиль больше простаивает, чем передвигается по дорогам страны. Ошибочно считать, что, если протектор еще не стерся, то шины могут служить и 10, и 15 лет.

"Первый критерий, конечно же, это глубина протектора — она должна быть не менее 4 миллиметров. Если износ будет больше, Вы рискуете не только попасть в ДТП, но и лишиться компенсации страховщика, поскольку этот аспект обязательно проверят. Даже если протектор соответствует требованиям, по истечении 5 лет резина может становиться более твердой, что влияет на сцепление с дорожным покрытием.

Поэтому мой совет обратить внимание на дату изготовления покрышек. Для этого найдите на внешней стороне шины четыре цифры — первые две означают неделю, а последние — год. Например, 5021 означает, что покрышки были изготовлены на 50-ой неделе 2021 года. Этот лайфхак Вам поможет также при покупке подержанных шин", — рекомендует представитель Longo Latvija.

По закону, в Латвии шины нужно заменить до 1 декабря, однако летняя резина уже при температуре ниже 10 градусов хуже сцепляется с дорожным покрытием — тормозной путь становится длиннее, выше риск заносов. Поэтому ноябрь — самое время озаботиться заменой покрышек, и, если запланировать это мероприятие на самое начало месяца, еще можно избежать длинных очередей в сервисах.

Если подержанные, то на что обратить внимание?

Покупка подержанной резины является более бюджетным решением, однако в то же время она несет и определенные риски. Очень часто "заплатки" и деформированная форма становятся видны лишь тогда, когда уже идет процесс установки резины на автомобиль.

Выбирая подержанные шины, обратите внимание на протектор, общую потертость, а также дату изготовления — если резине уже около 5 лет и более — лучше откажитесь от этого варианта, поскольку, как известно, скупой платит дважды, и в данном случае ценой экономии могут быть не только деньги, но и здоровье и даже жизни людей.

"Именно по этой причине мы, проводя диагностику и сервисное обслуживание автомобилей, которые затем будут выставлены на продажу, всегда заменяем шины на соответствующие сезону, чтобы новый хозяин автомобиля мог без опасений сразу отправиться в путь", — добавляет эксперт.