Как Янитис растворил цинковую ванну. В Латвии пройдет Международная олимпиада по забавной химии

Поиск ответов на разные химические вопросы в Google вывел на учебник по неорганической химии, который впоследствии стал путеводителем Эвана в неизведанном мире науки. В восьмом классе школьная учительница Оксана Димитриева, заметив интерес ученика к своей науке, предложила заниматься во внеурочное время. "Пожалуй, это были самые яркие мгновенья в моей "карьере", — вспоминает Эван. — Разные опыты, лабораторные работы, синтезы — все это подпитывало мой интерес и жажду знаний. Впрочем, немало внимания пришлось уделить и теоретическим знаниям".

В 9 классе Эван стал плотно готовиться к грядущим олимпиадам. В том числе решил попробовать силы в Государственной конференции научных работ школьников — Valsts ZPD konference — для 11-х и 12-х классов с темой "Экстракция кофеина из зеленого и черного чая, а также растворимого кофе". На последний этап пройти не удалось, но получил 3-е место на региональном этапе.

На другой год, уже учась в новой школе, Эван получил 2-е место на Государственной олимпиаде по химии, а также первое — на Государственной конференции научных работ школьников, с трудом на тему "Синтез флуоресцентного эбселена на основе бензантрона".

В начале учебного года талантливый школьник познакомился с доктором химических наук Даугавпилсского университета Еленой Кириловой. "С этого момента начались мои первые шаги в качестве профессионального химика, — считает Эван. — Помощь в синтезах, исследование новых методик получения замещенных полициклических соединений, а так же само исследование данных веществ. Сейчас пробую силы в написании первой научной статьи".

Как возникла идея Мемхимической олимпиады?



Идея о создании своей олимпиады родилась этой весной. "Готовясь с друзьями к предстоящей Государственной олимпиаде по химии, мы заметили, что со временем решение олимпиадных задач надоедает из-за монотонности самих формулировок, — рассказывает Эван. — Решили подойти к теме с другой стороны — придумали задачи, построенные на юморе".

Ребята придумали нестандартную формулу олимпиады для команд из одного-трех участников, где каждый может показать свои сильные стороны, ведь в химии на более глубоком уровне появляется сильное расслоение направлений. "Пример из жизни: мой знакомый, идеально знающий физическую химию, не смог представить свою страну на Международной олимпиаде по химии из-за абсолютного незнания органической химии".

Команда написала серию веселых заданий, которые сможет решать простой школьник и человек с высшим химическим образованием. Участники разделяются по уровню образования — школьники и доктора наук не будут решать одинаковые же самые задачи… "Нашей важной целью при написании содержания Олимпиадой было сделать задания максимально необычными и с юмором — это помогает разрушить стереотип о "скучной" химии".

Что это за смешные задачки?



Вот как выглядит одна из необычных задач по неорганической химии, подготовленная командой энтузиастов-химиков:

Маленький Янитис решил использовать свою железную ванну для хранения серной кислоты. Его сосед и друг Том сказал Янитису, что серная кислота не растворит его ванну. Маленький Янитис, конечно же, прислушался к совету Тома и залил в ванну 100 литров концентрированной 98-процентной серной кислоты и поместил туда некоторое количество медных проводов, которые Том небрежно оставил рядом.

К удивлению Янитиса, сразу после погружения проводов в ванну, началась сильная экзотермическая реакция, которая привела к частичному растворению ванны. Более того, реакция серной кислоты и медных труб была настолько экзотермичной, что в ходе реакции вся серная кислота испарилась из ванны.

Внутри ванны больше не было серной кислоты, а остались лишь два не содержащих воды твердых вещества А и В, полученных в процессе растворения в ходе эксперимента то ли меди, то ли ванны. Вещество В — порошок белого цвета, вещество А — порошок коричневого цвета.

Задание: назовите вещества А и В?

Для следующего эксперимента Янитис купил уже керамическую ванну в кредит, оформленный на друга, и еще серной кислоты. Налил в новую ванну 5 литров концентрированной серной кислоты. В интернете Янитис вычитал, что при реакции натрия с концентрированной серной кислотой выделится очень интересное соединение. К сожалению, у Янитиса на руках не было чистого натрия, зато он раздобыл несколько двухлитровых бутылей натрий-калиевого сплава NaK. Забыв о предыдущем опыте, Янитис вылил содержимое одной из бутылей в ванну и в тот же миг разразился взрыв.

Задание: напишите уравнение реакции натрий-калиевого сплава с концентрированной кислотой.

Озвучиваем имена организаторов Олимпиады — представителей четырех разных школ Латвии:

Эван Гришкян (Даугавпилс, Даугавпилсская 3-я средняя школа),

(Даугавпилс, Даугавпилсская 3-я средняя школа), Даниил Каргин (Рига, Рижская 10-я средняя школа),

(Рига, Рижская 10-я средняя школа), Владислав Тищенко (Рига, Рижская 1-я государственная гимназия),

(Рига, Рижская 1-я государственная гимназия), Юлия Зилбере (Рига, Средняя школа инженерных наук РТУ).

Подробности Мемхимической олимпиады и регистрация — ЗДЕСЬ.