Как записать ребенка в детский сад. Что изменилось с 1 апреля?

Весна — время больших хлопот для родителей малышей: в мае начинают формировать детсадовские группы на осень. Обратите внимание, что с 1 апреля изменился порядок записи детей в столичные дошкольные учреждения. Теперь электронная регистрация проходит не на eriga.lv, а на сайте услуг госуправления www.latvija.lv. Есть и другие новшества.

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Рассказываем пошагово, как зарегистрировать ребенка в детский сад, что делать, если нет свободных мест, кому положена няня, как и где оформлять документы, как найти детсад на лето.

Как можно зарегистрировать ребенка в детский сад?



Электронная услуга "Bērna reģistrācija pirmsskolu iestāžu rindā" ("Регистрация ребенка в очереди в дошкольные учреждения") теперь будет доступна на сайте услуг госуправления www.latvija.lv. Раньше заявление заполнялось на муниципальном портале eriga.lv — теперь этой услуги там больше нет. Решение о смене платформ было принято с целью выполнить требования утвержденного Кабинетом министров "Плана усовершенствования среды оказания услуг в 2020–2023 гг.". Впредь за эту электронную услугу во всех латвийских муниципалитетах отвечает Государственное агентство регионального развития. Рига присоединится к единой платформе 1 апреля 2022 года: постепенно и другие рижские услуги "переедут" на www.latvija.lv.

Благодаря новой платформе появятся и новые возможности. Например, теперь подавать заявку в детский сад в электронном виде смогут как родители, так и другие законные представители ребенка (например, опекуны). Раньше этой возможности у опекунов не было. Они вынуждены были с решением Сиротского суда приходить в Департамент образования, культуры и спорта, и оформлять заявку очно.

Чтобы попасть в услугу, нужно ввести в поисковую строку слово rinda или код услуги EP214. Далее нужно аутентифицироваться. Затем предлагается шесть шагов. Если уже подавались заявки ранее через eriga.lv, то эти заявки будут уже видны в списке. На eriga.lv же теперь доступна пошаговая инструкция регистрации.

В новой программе можно будет вносить изменения или отменять заявки.

Одновременно сохраняется возможность подавать заявление лично, обратившись в Департамент образования, культуры и спорта Рижской думы, в Центры жителей микрорайонов или в одно из отделений ЗАГСа города Риги. Работники этих учреждений будут вносить заявления в электронную базу данных.

Что нужно указать в заявке?



С 1 апреля 2022 года в системе регистрации отменена отметка "Nevēlos saņemt uzaicinājumu" ("Не хочу получать приглашение"). Родителям, которые ранее сделали в своих заявлениях соответствующую отметку, нужно будет указать желаемую дату в поле "Uzsākšanas datums" ("Дата начала"), чтобы ребенка не включали в список претендентов до наступления указанной даты.

Новичкам также в заявке обязательно нужно указать желаемую дату, когда ребенок начнет посещать детский сад. Например, если ребенок родился в декабре 2021 года, то датой может быть сентябрь 2023 года. Однако не раньше, чем ребенку исполнится 1,5 года в тех детских садах, которые начинают набор с полутора лет. И не раньше трех лет, если дошкольное учреждение набирает детей с этого возраста. При этом есть одно условие (и электронно, и очно) — подавать можно не более трех заявок одновременно.

Когда происходит набор в новые группы?



Комплектация новых групп происходит с 1 мая по 31 августа. Но, если в группах есть свободные места, то детей в них могут принять в течение всего учебного года.

В начале мая руководители учреждений, в соответствии с прогнозируемым количеством свободных мест, создают списки. Родителей, либо в письменной форме на задекларированный адрес, либо по телефону (если такой был оставлен), либо в электронном виде (на э-майл) извещают о том, что ребенок попал в определенную группу.

Поэтому родителей призывают проверить, какой адрес электронной почты указан в заявлениях, чтобы не пропустить приглашение. Также важно оценить, все ли зарегистрированные заявки по-прежнему актуальны. Потому что и здесь есть изменения.

У родителей есть 15 дней, чтобы принять предложение или отказаться, и ждать очередь ( и приглашение) в следующий детский сад. Если родители принимают приглашение детсада, то они в течение 15 дней должны заключить с ним договор, в противном случае в электронной базе данных эта заявка будет аннулирована.

Важно! Обычно родители переживают, что не могут к этому сроку подготовить медкарту. Но медицинская карта на этапе подписания договора с детским садом не нужна. Пройти необходимых врачей можно позже — в начале сентября.

Важно! Если ребенку 1,5 (или 3 года если сад набирает детей с такого возраста) исполняется, допустим, 15 сентября, или позже, то приглашение весной не придет. Самое ранее, когда может прийти приглашение, — по исполнению ребенку полутора лет, если к тому моменту в выбранном детском саду будет свободное место.

Если отказали одному детсаду, когда ждать приглашение из другого?



Здесь также произошли изменения. Теперь родители не получат приглашение из другого детсада до тех пор, пока активно первое приглашение. То есть родитель должен определиться: примет приглашение или нет. Если последовал отказ, только тогда можно ждать письмо из другого сада, если там еще не сформированы группы. Поэтому важно до 1 мая, когда начинают составлять списки тех, кто попадает в детский сад, сделать выбор. Ии, если видно, что очередь подошла во всех заявленных детсадах, то сделать выбор и отказаться от других заявок в пользу той, которая важнее. Образец договора доступен на сайте www.iksd.riga.lv

По словам руководителя отдела дошкольных учреждений Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иветы Наглы, такое изменение сделано с целью побыстрее укомплектовать группы. Раньше из-за того, что родители не спешили отказываться от заявок, которые им не нужны, другие родители, уже не рассчитывавшие на место, получали приглашение только в конце августа, а то и в начале сентября. К этому моменту многие уже заключили договоры с частными детскими садами и даже внесли аванс.

Какие дети могут попасть в детский сад в приоритетном порядке?



Существует определенный алгоритм создания приоритетов в детские сады помимо записи по очереди. Есть дети обязательного возраста образования (5-6 лет) — они самые приоритетные и для них место в детсадах должно быть найдено обязательно. Следующий приоритет у детей, которые по решению комиссии получают статус внеочередников. Далее приоритет есть у тех детей, у кого старшие братья и сестры уже посещают данный детский сад и у которых адрес декларации совпадает как минимум с одним из родителей и находится в Риге. Далее следуют все дети, задекларированные вместе с хотя бы одним из родителей на административной территории Риги, затем дети, которые "прописаны" в Риге, а родители — в другом самоуправлении. И последние — детки, кто проживает за пределами Риги по декларации.



Нужно ли стоять в очереди на муниципальный сад, если хочешь попасть в частный?



У родителей есть право выбрать частный детский сад. Есть список частных детских садов, которые заключили договор со столичным самоуправлением и на их посещение можно получить софинансирование. Чтобы получить софинансирование на частный детский сад, ребенок не обязательно должен быть зарегистрирован в электронной очереди в муниципальные детские сады.

Размер софинансирования каждый год пересматривается в соответствии с методологией нормативных актов. Сейчас это:



Для детей до 5 лет — 307,85 евро в месяц,

Для детей до 5 лет — 307,85 евро в месяц,

Для детей старше 5 лет — 229,27 евро в месяц.



Также частным детским садах доплачивается за питание детей (столько же, сколько и муниципальным). Это 1,99 евро в день.

Если дети из малоимущих или многодетных семей, то на питание полагается 2,77 евро в день.

Поменять один садик на другой в обоих направлениях (с частного на муниципальный и наоборот) можно в любом возрасте.

В каких случаях самоуправление оплачивает няню?



Чтобы получить софинансирование самоуправления на няню, ребенок, в отличии от ситуации с частными садами, должен быть обязательно зарегистрирован в очереди на место в любой муниципальный детский сад. Также оцениваются различные критерии. Например, если родитель отказался от предложенного в муниципальном детском саду места, то он может получить софинансирование только на частный детский сад, но не на няню. Также няня должна быть зарегистрирована в Государственной службе качества образования (ГСКО). Подробнее об этом на сайте www.ikvd.gov.lv. Оформлена няня должна быть и в Службе госдоходов как лицо, осуществляющее хозяйственную деятельность. Кроме того, нужно заключить договор с Департаментом образования, культуры и спорта. Заявку на няню пока можно подать на сайте eriga.lv. Няней могут работать родственники.





Ежемесячная сумма софинансирования услуг няни — 181,09 евро.

Будут ли детские сады работать летом?



В летний период многие работники детских садов уходят в отпуск. Поэтому дошкольные учреждения работают в особом режиме. Время, которое дети проводят в детском саду, сокращается максимум до 10 часов. Создаются дежурные группы. Весной в детсадах проводится опрос родителей о том, кому летом понадобятся услуги дежурных групп. Ивета Нагла просит родителей со всей серьезностью отнестись к планированию лета, чтобы детсады не работали вхолостую. Бывает, что заявка написана, а дети учреждение не посещают, потому что у семьи изменились планы на лето.

Очень часто детские сады полностью на месяц уходят в отпуск. Например, на весь июль, чтобы произвести какие-то ремонтные или профилактические работы. Но это может не совпасть со временем отпуска родителей. Тогда мамам и папам рекомендуется своевременно решить этот вопрос с руководством детсада и найти дежурную летнюю группу в одном из близлежащих других дошкольных учреждений.

Когда начнется набор в новые детские сады?



В мае в Риге откроются два новых детских сада — Cipariņš и Ozoliņš — на ул. Славу, 19 и ул. Рупниецибас, 21. Сейчас детские сады проходят процесс лицензирования программ. Набор групп начнется в конце апреля.

Дополнительно советуем изучить обязательных правилах Рижской думы "Порядок реализации самоуправлением Риги функции обеспечения дошкольного образования". Также можно посмотреть запись вебинара о новом порядке регистрации в детские сады на страничке Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы в фейсбуке.