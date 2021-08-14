Какие имена чаще всего давали мальчикам в Латвии в последние пять лет? (плюс 13 самых распространенных мужских имен столетия)

Робертс, Оливерс, Маркс, Эмилс и Густавс — такие имена чаще всего давали новорожденным мальчикам в Латвии в последние пять лет. Об этом свидетельствуют данные Центрального Статистического управления (ЦСУ).

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Робертс — одно из самых распространенных мужских имен во всех регионах Латвии уже на протяжении столетия. Это имя никогда за целый век не покидало сотню самых распространенных мужских имен в стране. Еще два имени, которые никогда за столетие не выходили из топа-10 — Янис и Александр.

Имя Эмилс, которое сейчас переживает взлет популярности, прежде было распростанено в 20-х и 30-х годах прошлого века в Курземе, Земгале и Видземе. Мальчиков стали активно называть Эмилями с 1995-го года (тогда 13-е место в топе, в 2015 году — уже 6-е), что, возможно, связано с популярностью фильма "Проделки Эмиля" (Emīla nedarbi), снятого в 1985 году режиссером Варисом Браслой по произведению Астрид Линдгрен.

Имя Оливерс попало в топ-100 мужских имен только в 2010 году, и с тех пор лишь стремительно набирало популярность.

За топовой пятеркой Латвии следует имена: Маркусс, Даниэлс, Адрианс, Эрнестс, Александр, Ралфс. ЦСУ отмечает, что особой распространенностью в наши дни стали пользоваться имена, которые в латышском написании не содержат гарумзиме. А также, отметим, что в написании самых популяных имен нет шипящих букв š, ž, и č, которые транслитерируются в английский язык с фонетическими потерями (так š (ш) переносится как s (с). На самых верхних строчках топа популярности нет и мужских имен, содержащих латышскую букву j, которая вызывает хлопоты при переносе в другой язык, часто траслитируясь в звук "дж".

Эта тенденция наших дней может быть связана с глобализацией: молодые родители предпочитают давать имена, которые не искажаются другими языками — ведь никто не знает, где будет учиться и жить ребенок лет через 20. Любопытно, что прежде проблемы транслитерации имен и фамилий беспокоила в Латвии больше русскоязычных жителей (так Шишкины не хотели превращаться в Сискиных, а Александр не хотел, чтоб его называли Александрс), теперь же тенденция явно наблюдается и в латышской среде.

ЦСУ отмечает, что по-прежнему популярными остаются два старых латышских имени, содержащих в написании гарумзиме — Карлис (Kārlis) и Екабс (Jēkabs). Мальчикам дают имя Карлис чаще в Курземе, а Екабс — в Видземе. В Латгалии, в отличие от Латвии в целом, очень популярно имя международного звучания — Доминик (в Латгалии — 4-е место, в Латвии — 14-е).

Среди имен, более традиционных в русскоязычных семьях, популярность потеряли Владимир и Владислав, продержавшиеся в топе до 2015 года.

Топ-5 самых популярных имен последних пяти лет в Латгалии отличается от Топа-5 Латвии, что скорее всего можно объяснить разностью этнических составов населения. В Латгалии пятерка выглядит так: Артем, Максим, Марк, Доминик и Даниэль. В "латгальской" десятке также Кирилл, Матвей, Робертс, Эмилс и Тимур.

С 1918 года топ самых популярных среди новорожденных мальчиков имен не покидают 13 имен: Янис, Петерис, Александр, Андрей, Карлис, Эдуард, Робертс, Артур, Эрик, Эдгарс, Мартиньш, Михаил и Алексей.

С тем, какие имена в Латвии популярно давать девочкам — можно ознакомиться здесь.

Если вам интересно, насколько было распространено в Латвии в последние 100 лет именно ваше имя, это можно узнать здесь.