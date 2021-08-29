Какие улицы Риги сегодня лучше объехать? (маршруты забегов марафона Rimi)
Foto: F64

Марафонский забег проходит с 7.00 до 17.00 по многим центральным улицам Риги. Поэтому, планируя поездки в город, составляйте маршруты так, чтобы не попасться в пробки!

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В воскресенье, 29 августа, с 7:00 до 17:00 состоится марафонский забег по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас — улица Бривибас — Воздушный мост — улица Бривибас — Густава Земгалиса гатве — въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс — улица Кишэзера — проспект Кокнесес — Межапарк — проспект Кокнесес — улица Кишэзера — въезд на мост Густава Земгалиса со стороны улицы Гауяс — Густава Земгалиса гатве — улица Бривибас — улица Сенчу — улица Зирню — улица Весетас — улица Яниса Дикманиса — улица Сканстес — улица Ханзас — улица Кришьяниса Валдемара — улица Лачплеша — улица Бривибас — бульвар Бривибас — площадь Бривибас бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — улица Слокас — улица Пулка — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Дагмарас — улица Буллю — улица Даугавгривас — Ранькя дамбис — улица Межа — улица Нометню — улица Слокас — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — съезд с Вантового моста — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Полумарафонский забег пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас — улица Бривибас (разворот между улицами Бруниниеку и Стабу) — бульвар Бривибас — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — улица Слокас — улица Пулка — улица Буллю — улица Дзегужу — улица Слокас — улица Дагмарас — улица Буллю — улица Даугавгривас — Ранькя дамбис — улица Межа — улица Нометню — улица Слокас — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — съезд с Вантового моста — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 10 км пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас (разворот около улицы Элизабетес) — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — улица Ханзас — улица Экспорта — улица Элизабетес — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

Забег на 5,5 км пройдет по маршруту: площадь Бривибас (старт) — бульвар Бривибас (разворот около улицы Элизабетес) — площадь Бривибас — бульвар Зигфрида Анны Мейеровица — улица Кришьяниса Валдемара — Вантовый мост — Баласта дамбис — Ранькя дамбис — улица Триядибас — улица Кугю — дамба AB — съезд с Каменного моста — Каменный мост — набережная 11 ноября (финиш).

На упомянутых маршрутах марафона, полумарафона, забегов на 10 км и 5,5 км движение будет ограничено и закрыто с 06:00 до 18:00 (движение общественного транспорта будет закрыто с 7:00).

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