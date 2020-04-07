Каким семьям готова помогать Рига во время ЧС

За первые пять дней апреля в Регистре поддержки семей Рижского городского самоуправления зарегистрировалось 110 новых семей, а в целом имеется информация о 4 725 семей рижан, сообщает Департамент благосостояния Рижской думы.

Зарегистрироваться при департаменте может семья, в которой воспитывается по крайней мере трое детей, в том числе семья, воспитывающая приемных детей (в число детей не включают детей, родители которых лишены родительских прав или права родительской опеки приостановлены), если семья задекларирована по одному адресу на административной территории Риги (требование не относится к случаям, когда ребенок получает образование за рубежом и его место жительства зарегистрировано за пределами Латвии).

Статус ребенка из многодетной семьи также имеют лица до 24 лет, получающее образование в общеобразовательном, профессиональном или высшем учебном заведении. Совершеннолетний ребенок должен самостоятельно дать согласие на обработку своих данных в Регистре после того, как родители зарегистрировались в Регистре.

Регистр находится на портале eriga.lv в разделе E-pakalpojumi privātpersonām/Reģistrācija ģimenes atbalsta reģistrā (здесь).

На этой платформе можно не только зарегистрироваться, но и загрузить необходимые документы. Во время регистрации важно внимательно изучать запрашиваемую информацию и корректно шаг за шагом все заполнить. Перед началом регистрации необходимо дать согласие на обработку своих данных и данных своих несовершеннолетних детей для нужд э-услуги.

Как уже ранее сообщалось, временная администрация Рижской думы 3 апреля приняла решение обеспечить расчетными картами для приобретения продуктов в магазинах розничной торговли детей, которые учатся по программам дошкольного, основного и всеобщего среднего образования в муниципальных, а также в частных учебных заведениях, семьи которых по решению Рижской социальной службы получили статус нуждающейся или малообеспеченной, а также из семей, зарегистрированных в Регистре поддержки семей Рижского городского самоуправления.

Информацию о том, как зарегистрироваться в Регистре, можно получить по бесплатному информационному телефону 80000800 и телефону Департамента благосостояния Рижской думы 80005055.