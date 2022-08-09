Какую помощь предоставит государство в связи с подорожанием отопления? Кабмин утвердил план

9 августа Кабинет министров утвердил законопроект "О мероприятиях по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы", предусматривающие, что в период грядущего отопительного сезона государство будет компенсировать на 50% удорожание энергоресурсов — газа, гранулов, брикетов, дров, электричества. Также будет расширен круг получателей жилищного пособия, введены доплаты для пенсионеров.

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В четверг, 11 августа, Сейм утвердит на внеочередном заседании рассмотрит в срочном порядке (в двух, а не в трех чтениях) утвержденный правительством законопроект. Предполагается, что населению в отопительный сезон будет оказана поддержка на общую сумму в 433 млн евро. Меры поддержки потребуют в 2022 году 181,9 млн евро, а в следующем году — 250,8 млн евро.

В начале лета предполагалось, что затраты на поддержку населения будут меньше — 350 млн евро.

Компенсации удорожания энергоресурсов

При определении суммы компенсации, которую будут получать потребители, будет применяться ко всем видам энергоресурсам — газу, гранулам и брикетам, дровам, электричеству — будет применяться единая формула. Государство будет компенсировать не более 50% от суммы прироста стоимости используемого в отоплении энергоресурса по сравнению с прошлым отопительным сезоном. Одновременно будут установлены лимиты такой поддержки: государство компенсирует не более 50% удорожание, но не больше определенной суммы. Установлены и лимиты на объемы компенсируемого потребления.

Газ

Удорожание будет компенсироваться домашним хозяйствам, использующим для отопления газ — в том числе, жильцам многоквартирых домов. При условии, что среднемесячное потребление природного газа за последние 12 месяцев не превышало 221 киловатт (kWh) или 21 кубический метр в месяц.

Приблизительная разница между ценой природного газа в прошлом и грядущем отопительном сезоне составляет 70 евро. В следующем отопительном сезоне планируется погашать 50% от суммы прироста цен — 35 евро за один мегаватт-час (MWh) или 0,035 евро за один киловатт-час (kWh) без учета налога на добавленную стоимость (НДС).

Такая поддержка может быть оказана примерно 65 000 домохозяйств в период с 1 июля этого года до 30 апреля следующего года. Министерство благосостояния поясняет, что помощь предусматривается оказывать уже с 1 июля текущего года, поскольку тариф на природный газ на следующие шесть месяцев изменится для населения, приобретающего природный газ по регулируемому тарифу.

Оказание такой поддержки администрируется просто — путем распределения ее по счетам за природный газ, выставленным торговцами природным газом по состоянию на сентябрь 2022 года.

Электричество

В предложениях продавцов электроэнергии для домохозяйств нынешняя цена на электроэнергию уже превышает 0,100 евро за киловатт-час (kWh). По прогнозам цены будут расти в течение отопительного сезона. Именно поэтому был установлен потолок цен на электроэнергию, при превышении которого домохозяйствам будет компенсироваться 50% удорожания стоимости электроэнергии. Государство компенсирует 50% цены электроэнергии, превышающей 0,160 евро за kWh, но компенсация электроэнергии удорожания не превысит 0,100 евро за kWh.

Поддержка покрытия расходов на электроэнергию будет направлена ​​и на домохозяйства, использующие электроэнергию для отопления. В таких домохозяйствах ежемесячное потребление электроэнергии превышает 500 kWh. Таким образом, любое домохозяйство должно будет заплатить за первые 500 kWh по тарифу торговца электроэнергией, но по упомянутому выше механизму потребление, превышающее этот порог, будет компенсировано на 50%.

Так как в Латвии нет необходимости регистрировать тепловые насосы или другое отопительное оборудование, работающее на электричестве, потребитель домашнего хозяйства должен будет представить в самоуправление документы, удостоверяющие использование такого оборудование, а также счет за за электроэнергию, если потребление электроэнергии превышает 500 kWh, а цена электроэнергии — 0,160 евро kWh. Законопроект предусматривает, что решение о выплате компенсации принимает самоуправление.

Если общее потребление электроэнергии домохозяйством с тепловым насосом составляет 1500 kWh, а цена электроэнергии в данном месяце достигла уровня 0,250 евро за kWh, то без компенсации стоимость электроэнергии составит 370 евро. С компенсацией затраты домохозяйства составят 325 евро.

Гранулы и брикеты

Гранулы и брикеты составляют значительную долю в индивидуальном отоплении домашних хозяйств — и тоже стремительно дорожают. Планируется, что удорожание стоимости гранул и брикетов будет компенсировано на 50% при условии, что затраты не превышают 300 евро за тонну. Сумма поддержки не должна превышать 100 евро за тонну.

Таким образом, если гранулы или брикеты будут приобретены по цене 450 евро за тонну, то государство компенсирует 75 евро, а часть, покрываемая самим домохозяйством, составит 375 евро за тонну. Если гранулы приобретаются по цене 600 евро за тонну, то часть, покрываемая самим домохозяйством, составит 500 евро за тонну, а государство компенсирует 100 евро.

Поскольку рынок гранул и брикетов совершенно не регулируется и не контролируется, такой компенсационный инструмент не может быть реализован через торговцев. Поэтому изначально предлагался механизм, при котором бытовой потребитель гранул или брикетов обращается в муниципалитет с документами, подтверждающими платежи в самоуправление, которое и принимает решение о предоставлении компенсации. В свою очередь государство впоследствии возмещает эту компенсацию муниципалитету.

Условие поддержки включает в себя то, что лимит для поддержки одного домохозяйства, отапливаемого таким образом, составит 10 тонн.

Дрова

Компенсация смогут получить те домохозяйства, которые закупили дрова по цене, превышающей 40 евро за кубометр, при этом сумма самой компенсации не превысит 15 евро за кубометр. Как и в других формах поддержки, увеличение стоимости дров будет компенсировано в размере 50%, но не более 15 евро за кубический метр.

Лимит, установленный для одного домохозяйства при получении компенсации — 35 кубических метров.

Поскольку жители уже сейчас закупают впрок, то компенсироваться удорожание этого вида топлива уже за период с мая 2020 года по 30 апреля 2023 года. Фактически — задним числом. Поскольку жители не знали в мае, июне и июле об условиях оказания поддержки и не сохраняли чеки, то компенсации они смогут получать, не предъявляя платежные документы.

Итоговое решение правительства: компенсироваться частично удорожание дров в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2023 года. Чтобы получить помощь, нужно будет обращаться в самоуправление. Выплачиваться поддержка будет с 1 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года. Домохозяйства смогут подать заявление с просьбой погасить частично удорожание дров, покупка которых не подтверждена чеком, с 1 октября по 30 ноября этого года.

Жилищное пособие: расширяется круг получателей

Министерство благосостояния предложило внести изменения в формулу расчета жилищного пособия, расширив круг лиц, которые смогут претендовать на эту льготу в период с 1 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года. А именно — поднять лимит гарантированного минимального дохода, позволяющий обратиться за помощью.

На практике это означает, что претендовать на жилищное пособие сможет житель с гарантированным минимальным доходом в 327 евро в месяц, если он проживает один или же является первым членом домохозяйства (для последующих членов семьи порог доходов установлен в 228 евро).

Напомним, что жилищное пособие рассчитывается по формуле:

P (размер жилищного пособия) = GMI (сумму уровня гарантированного минимального дохода) + K (расходы, связанные с использованием жилых помещений — I (доходы самого клиента, включая пособие по обеспечению уровня гарантированного минимального дохода).

Стандартно для первого или единственного лица в домашнем хозяйстве GMI, согласно законодательству, составляет 109 евро в месяц, для последующих лиц в домохозяйстве — 76 евро в месяц. Однако Министерство благосостояния предлагает в этом отопительном сезоне применять к GMI коэффициент "3", что повышает в три раза (327 и 228 евро соответственно).

Министерство благосостояния считает, что применение коэффициента позволит латвийским домохозяйства в условиях инфляции сохранить деньги на ежедневные нужды. Следует отметить, что администрированием и расчетом жилищных пособий занимаются самоуправления. Потенциальным получателям пособий предстоит заполнять и предоставлять документы в социальные службы. С учетом расширения круга получателей такого пособия возрастет нагрузка на социальные службы.

Также Министерство благосостояния обещает, что государство будет софинансировать выплату жилищных пособий на 50%, остальные средства должны предоставить сами самоуправления.

Латвийский союз самоуправлений в ходе заседания правительства указал, что ситуация с повышением коммунальных платежей по стране неравномерная: в каких-то регионах тариф повышается драматически, в каких-то — подорожание наблюдается, но все же не столь катастрофическое. То есть, при наличии лимитов поддержка будет неравномерной.

Пенсионеры и инвалиды: выплата пособий

Законопроект также предусматривает оказание помощи пенсионерам, инвалидам и лицам, потерявшим кормильца. Так, с 1 ноября текущего года по 31 мая 2023 года будет предоставляться следующая помощь:

пособие в размере 30 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения не превышает 300 евро в месяц;

пособие в размере 20 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения колеблется в пределах 301-509 евро в месяц;

пособие в размере 10 евро в месяц, если размер пенсии, компенсации или государственного пособия социального обеспечения колеблется в пределах 510-603 евро в месяц;

Министерство благосостояния отмечает, что в случае, если размер пенсии по возрасту составляет 300, 94 евро, то применяться будет пособие в 30 евро в месяц.