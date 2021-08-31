Какую сумму родители потратят на сборы ребенка в школу?

В Латвии 46% планировали потратить на подготовку ребенка к новому учебному году сумму до 99 евро. Об этом свидетельствуют данные интернет-опроса, проведенного компанией Gemius.

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Чуть более четверти родителей — 27% — потратят на покупку учебников, тетрадей, канцелярских товаров, одежды, обуви, школьной сумки — от 50 до 99 евро. А 19% родителей — сумму до 49 евро.

Сумму в пределах 100-149 евро на подготовку школьника к учебному году готовы израсходовать 2% респондентов. Выложить 150-199 евро собирались 14% родителей, 200-299 евро — 10%, 300-500 евро — 5%. Около 3% опрошенных признались, что потратят на школьника более 500 евро.

Как и в прошлые годы, родители чаще всего закупаются 1 сентября в книжных магазинах и магазинах канцелярских товаров (71%) и больших торговых центрах (59%). На 9% возросло число родителей, отдающих предпочтению покупкам в местных и заграничных интернет-магазинах, составив 27%.

В опросе приняли участе 1417 жителей в возрасте 18-74 лет. Опрос проводился с 26 по 29 августа.