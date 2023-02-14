Калейс: лучше болеть в первом полугодии, во втором — лечение может быть недоступно

Людям следует болеть в первом полугодии этого года, потому что из-за недостаточного финансирования здравоохранения во втором полугодии они могут не получить лечения, заявил во вторник на пресс-конференции председатель правления Латвийского общества больниц Евгений Калейс.

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В поддержанном правительством проекте бюджета на этот год на приоритетные меры в здравоохранении, т.е. дополнительно, запланировано 85,8 млн евро. Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода Валдис Керис подчеркнул, что правительство не предусмотрело той суммы средств, которые требуются для успешного выполнения основных функций здравоохранения. Он подчеркнул, что своевременный и равный доступ к качественной медицинской помощи является важной предпосылкой безопасности и развития страны, а также сокращения неравенства в обществе, как это предусмотрено Планом национального развития на 2021-2027 годы. Для достижения поставленных в плане целей в области общественного здравоохранения в государственном бюджете на 2023 год на основные функции Министерства здравоохранения должно быть выделено не менее 306 млн евро.

"Если говорить о финансировании государственного сектора, здравоохранение годами голодало, и ожидается, что в этом году, как в процентах от ВВП, так и в процентах от государственных расходов, финансирование будет намного ниже. Латвия убедительно отстает от показателей Литвы и Эстонии, а также средних показателей по Европейскому союзу (ЕС). Пандемия Covid-19 также повлекла серьезные последствия в доступности всех медицинских услуг, поэтому большинство европейских стран выделили значительные дополнительные средства, чтобы население не страдало из-за ограниченной доступности здравоохранения. Латвия движется в противоположном направлении", — сказал Керис.

Так, по данным Eurostat", финансирование здравоохранения в Латвии в 2019 году составило 4,2% ВВП, или 11,1% общих государственных расходов, в то время как в Литве — 5,1% ВВП, в Эстонии — 5,7%, а в среднем по ЕС — 7% ВВП, или 15% общих государственных расходов.

Калейс заявил, что при таком дополнительном финансировании больницы не смогут обеспечить полноценное лечение пациентов на уровне прошлого года, более того, ухудшится и доступность, и качество услуг. По его словам, есть больницы, которые не смогут оказывать экстренную медицинскую помощь до конца года, а есть и те, которым, возможно, придется закрыть прием плановых пациентов.

"Начались переговоры с Минздравом о том, как переклассифицировать наши доходы с учетом реальности, потому что на данный момент это один из основных механизмов. Из-за позиции правительства довольно много медиков покидают больницы, особенно врачи и медсестры, и это один из самых важных факторов, который говорит о том, что для лечения в тех же объемах, что и в прошлом году, не хватит ресурсов", — сказал Калейс.

По его словам, больницы думают о том, чтобы отложить тяжелые и дорогостоящие операции, потому что "можно сделать одну очень обширную и дорогостоящую операцию одному пациенту и спасти ему жизнь, но при этом средствами неотложной медицинской помощи и более простыми операциями можно спасти сто жизней за те же деньги".

Калейс также сообщил, что в настоящее время ведутся переговоры с Минздравом. Обе стороны пришли к выводу, что выгоднее платить за лечение конкретного больного, а не скрупулезно отмерять общую сумму.

Латвийского общество больниц и Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода призывают депутатов не допустить утверждения государственного бюджета на этот год в текущей редакции. Организации подписали письмо, в котором призывают депутатов принять срочные меры, чтобы указанное в методических указаниях по выполнению основных функций Минздрава финансирование в размере 306 млн евро было включено в государственный бюджет на 2023 год.