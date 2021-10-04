Калнциемский квартал хочет получить официальный статус постоянного рынка

SIA Kalnciema tirgus обратилось в столичное самоуправление с просьбой присвоить торговым местам в Калнциемском квартале официальный статус рынка. Комитет городского развития Рижской думы концептуально идею создать новый рынок на земельных участках по адресам — улица Калнциема 35 и 37, а также улица Мелнсила 13 — поддержал.

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В то же время комитет выдвинул ряд условий перед организаторами торговли. Во-первых, необходимо организовать автостоянку на улице Калнциема 33 — согласно правилам застройки. Во-вторых, внешний вид стационарных торговых объектов — стендов, прилавков, навесов — оказывающих влияние на визуальный образ Калнциемского квартала нужно согласовать с Управлением национального культурного наследия.

Нужен ли будет в дальнейшем детальный план территории рынка, зависит от желания и деятельности предпринимателей.

Как поясняют представители SIA Kalnciema tirgus, создание постоянного рынка — это логичный шаг на пути к облегчению коммерческой деятельности участников и организаторов торговли и к упрощению работы надзирающих учреждений.

Торговые недели организуются в Калнциемском квартале еще с 2008 года. Юридически происходящее классифицируется как уличная торговля.

Как указывает предприятие, в течение 13 лет Калнциемский квартал давал прекрасные возможности латвийским крестьянам, ремесленникам и домашним производства предлагать свою продукцию широкому кругу покупателей.

Участие в таких ярмарках дало толчок для создания и развития многих новых предриятий. К тому же Калнциемский квартал хорошо посещается — в том числе, теми, кто живет за пределами Риги и иностранцами.

Высок оценивается и вклад Калнциемского квартала в культурную жизнь. Торговля и культурные меропприятия организуются в связке.

До пандемии Covid-19 в конце каждой недели в Калнциемском квартале работали не менее 100 торговых мест.

Как поясняют представители SIA Kalnciema tirgus, создание постоянного рынка — это логичный шаг на пути к облегчению коммерческой деятельности участников и организаторов торговли и к упрощению работы надзирающих учреждений.

Как свидетельствует информация Firmas.lv, SIA Kalnciema tirgus в 2020 году работало с оборотом в 21 984 евро, убытки составили 7000 евро. Предприятие принадлежит Ингриде Дамберге.