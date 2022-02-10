Калниете: Европа не должна отождествлять Россию с режимом ее президента

Европа не должна отождествлять Россию с режимом ее президента Владимира Путина. Также нужно прекратить попытки отдельных стран Евросоюза строить с этим режимом особые отношения. Об этом в сегодняшней дискуссии об отношениях с Россией заявила депутат Европарламента Сандра Калниете.

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После событий в Беларуси диктатура Путина твердо намерена не допустить ничего подобного в России — поэтому систематически меняет законодательство, терроризирует оппозицию и искореняет сопротивление, говорит Калниете.

По ее мнению, главным в стратегии Евросоюза по отношению к России должна быть демократия — освобождение политзаключенных, способствование гражданской свободе и свободе СМИ. Также важно укреплять осведомленность российского общества в дезинформации — оружии России с момента аннексии Крыма.

Важно понимать, что цель Путина — не только удержать Украину в сфере своего влияния, но и уничтожить украинскую демократию, говорит Калниете.

"Нужно продолжать целенаправленно укреплять страны Восточного партнерства — Украину, Грузию, Армению, Молдову, Азербайджан и Беларусь", — считает Калниете. Она добавила, страны-участницы Евросоюза осознают, что Путин представляет угрозу не только для Украины, но и для всей Европы и демократического мира.

При этом Калниете признает, что сопротивление режиму Путина потребует финансовых вложений в безопасность и может привести к дырам в национальных бюджетах стран ЕС, что скажется на качестве жизни граждан. Европа находится на ранней стадии холодной войны, заявила Калниете.