В истории большие и малые дела имеют окна возможностей, и такое окно возможностей есть сейчас, когда без большого международного внимания или угрозы безопасности со стороны России можно снести памятник в парке Победы, написала в Twitter депутат Европарламента Сандра Калниете ("Новое Единство").

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Калниете считает, что решение нужно принимать сейчас и памятник сносить. По мнению политика, сохранение памятника — это неуважение к истории народа.

Vēsturē lielās un mazākās lietās ir iespēju logi. Tāds iespēju logs ir pašlaik, kad bez lielas starptautiskas uzmanības vai drošības apdraudējuma no Krievijas var nojaukt Uzvaras pieminekli. Lēmums jāpieņem tagad un tas jānojauc. To saglabāt ir necieņa pret mūsu tautas vēsturi. pic.twitter.com/QLjFAVZ9ic — Sandra Kalniete (@Kalniete) April 27, 2022

Сегодня Комиссия Сейма по иностранным делам оценит латвийско-российские договоры 1994 года, которые, как утверждалось ранее, в том числе, защищали от демонтажа памятник в парке Победы.