Sandra Kalniete komentē Francijas prezidenta vēlēšanu rezultātus
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

В истории большие и малые дела имеют окна возможностей, и такое окно возможностей есть сейчас, когда без большого международного внимания или угрозы безопасности со стороны России можно снести памятник в парке Победы, написала в Twitter депутат Европарламента Сандра Калниете ("Новое Единство").

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Калниете считает, что решение нужно принимать сейчас и памятник сносить. По мнению политика, сохранение памятника — это неуважение к истории народа.

Сегодня Комиссия Сейма по иностранным делам оценит латвийско-российские договоры 1994 года, которые, как утверждалось ранее, в том числе, защищали от демонтажа памятник в парке Победы.

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