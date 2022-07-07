Калниньш: в этом году резко снизились темпы набора в ряды НВС

В этом году темпы набора желающих вступить в ряды Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) резко снизились. Об этом в интервью "Утренней панораме" заявил глава НВС Латвии Леонид Калниньш.

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По мнению Калниньша, предложение министра обороны Артиса Пабрикаса о военном призыве является весьма удачным. Это также позволило бы населению быть в более тесном контакте с военной жизнью, что, в свою очередь, могло бы облегчить возможность набора в ряды НВС, нехватка кадров в которых в настоящее время достаточно велика.

"В этом году темпы набора в ряды НВС резко снизились. В этом году мы завербовали 98 солдат, тогда как в другие годы в этот период их было около 300", — сообщил Калниньш.

Командование НВС пытается разобраться в причинах сложившейся ситуации. Низкие показатели набора могут быть связаны как с "глубиной демографической ямы", так и с тем, что родители не особо активно мотивируют своих детей к армейской службе.

Существенной причиной низкой рекрутинговой способности также является относительно низкая зарплата солдат — неконкурентоспособная по сравнению с гражданскими секторами.

"Сейчас в первый год службы военнослужащий получает на руки около 1000-1050 евро, которые состоят из зарплаты, питания и компенсации на проживание", — пояснил Леонид Калниньш.

Командир НВС не сомневается, что призыв на воинскую службу — это тяжелая работа, поэтому "наивно думать", что люди пойдут на службу добровольно.

Согласно плану Минобороны, 1 января 2023 года начнется первый добровольный призыв, в рамках которого на службу планируют принять 500 человек. Они могут выбрать один из четырех видов службы:

служба защиты страны;

Земессардзе (срок службы пять лет, по 20 дней в году);

курсы командиров на базе вуза;

альтернативная служба.

Срок службы составит 11 месяцев, в том числе один месяц отпуска. Предполагается, что призывники смогут проводить выходные дома. Призыв будет проводиться два раза в году — 1 января и 1 июля. Студенты смогут пройти службу после завершения обучения в вузе. Женщины могут подать заявку добровольно.

Призывники будут получать компенсацию в размере 400 евро в месяц на повседневные расходы. Питание и проживание в казармах, а также спортивную инфраструктуру оплачивает государство.

После окончания службы прошедшие ее лица будут военнослужащими запаса и периодически будут обязаны проходить краткосрочное обучение, чтобы освежить полученные навыки и знания.

Для молодых людей, которые откажутся проходить один из четырех предложенных вариантов службы, будут предусмотрены санкции, но пока глава Минобороны не сообщил, какие именно. В то же время он напомнил, что в Финляндии, например, при отказе от службы к гражданину могут быть применены ограничения на поездки.

Также Пабрикс пока не сообщил, как будет происходить отбор потенциальных военнослужащих. Минобороны планирует использовать доступные базы данных и персонализированный подход к каждому из молодых людей.

В первые два года для всеобщей военной службы будет достаточно имеющейся инфраструктуры армии, но позже суммы начнут расти, и затраты на эту систему оцениваются примерно в 120 млн евро.