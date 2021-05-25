После высылки латвийских дипломатов возникнут сложности с предоставлением помощи гражданам Латвии, которые находятся в Беларуси, рассказала парламентский секретарь министерства иностранных дел ЛР Занда Калниня-Лукашевица в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.

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По ее словам, Беларусь потребовала, чтобы все латвийские дипломаты покинули страну. В посольстве остался только один технический работник, который будет присматривать за зданием.

Высылка дипломатов означает, что уезжают и консульские сотрудники, которые обычно предоставляют помощь гражданам Латвии в Беларуси. Калниня-Лукашевица отметила, что после высылки консульских сотрудников будет утрачена и возможность выдавать визы ищущим убежища из Беларуси.

Но вопрос о том, действует ли рекомендация о том, что жителям Латвии нежелательно посещать Беларусь, представитель МИДа ответила, что ситуация развивается по спирали и эскалируется. "Возможность обеспечить полную безопасность наших граждан там ограничена, поэтому надо сказать, что ситуация небезопасна и риски присутствуют", - сказала Калниня-Лукашевица.

Как сообщалось, министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал актом государственного вандализма инцидент с госфлагом Беларуси в Риге. В МИД Беларуси был вызван посол Латвии, которому было предложено покинуть страну в течение суток.

"Послу предложено покинуть Беларусь в течение 24 часов. Всему дипломатическому и административно-техническому составу посольства также предложено покинуть Беларусь - в течение 48 часов. Оставить здесь одного административно-технического сотрудника для ухода за зданием", - сказал министр.

В ответ на действия властей Беларуси, предписавших покинуть страну послу Латвии в этой стране Эйнару Семанису, Латвия предприняла симметричные действия. В МИД Латвии была вызвана временная поверенная Беларуси Наталья Садовская и проинформирована о высылке белорусских дипломатов до нормализации отношений между странами.

В понедельник возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, государственный флаг Беларуси был заменен на исторический бело-красно-белый флаг.

Флаг возле отеля, где проживают участвующие в чемпионате хоккеисты, в том числе белорусские, заменили министр иностранных дел Эдгар Ринкевич и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис.

Мэр столицы отметил, что этот жест - инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель - выразить поддержку всем, что подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко.