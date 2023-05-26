Калниня-Лукашевича: российских спортсменов нельзя допускать к Олимпиаде в Париже
Foto: AP/Scanpix/LETA

Российские спортсмены не должны быть допущены к участию в парижских Олимпийских играх, заявила Занда Калниня-Лукашевича ("Новое Единство"), вице-спикер Сейма и глава латвийской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

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"Мы не должны быть наивными и считать, что российские спортсмены, которых утверждают для участияв международных соревнованиях, не поддерживают политику России в отношении Украины", — заявила политик на заседании Постоянного комитета ПАСЕ в Риге в пятницу, 26 мая.

Как сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма, Калниня-Лукашевича отметила, что происходит прямо противоположное — те спортсмены, которые открыто критикуют войну России в Украине, не получают государственной поддержки для участия в соревнованиях.

Вице-спикер Сейма призвал к согласованию твердой позиции по недопущению российских и белорусских спортсменов к участию в парижских Олимпийских играх. Политик отметила, что спортсмены многих стран бойкотировали бы Олимпийские игры, если бы России разрешили в них участвовать.

Также следует учитывать, что многие украинские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских играх из-за войны, которую ведет Россия — многие из них ранены, находятся в плену или погибли, заявил глава латвийской делегации. Калниня-Лукашевич считает, что в таких условиях смотреть, как российские спортсмены "маршируют по улицам Парижа", было бы аморально.

Глава латвийской делегации также подчеркнула, что многие российские и белорусские спортсмены состоят в спортивных клубах, спонсируемых лицами и компаниями, против которых направлены санкции, а также многие представляют военно-спортивные клубы.

На июньской сессии ПАСЕ продолжит обсуждение разрабатываемой декларации об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в Олимпийских играх.

На заседании Постоянного комитета также обсуждалось восстановление Украины с целью предотвращения последствий войны российской агрессии. Калниня-Лукашевича на встрече с президентом Банка развития Совета Европы Карло Монтичелли подчеркнула , что объем поддержки Латвией Украины превышает 1% от ВВП страны.

Среди прочего, выделяются средства на реконструкцию Черниговской области.

В пятницу в Риге проходило заседание Постоянного комитета ПАСЕ, в котором участвуют парламентарии из 46 стран-членов Совета, сообщил Сейм.

Олимпийские игры состоятся в Париже в 2024 году.

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