Калвитис: мы — маленькая страна, нам не хватает побед
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Любая победа Латвии на высоком уровне — в том числе и в международном хоккее — имеет большое значение и способно сплотить латвийское общество. Об этом в интервью программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" заявил президент Латвийской федерации хоккея (LHF), экс-премьер Латвии Айгар Калвитис.

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В беседе с радиостанцией Калвитис прокомментировал историческую победу сборной Латвии над Швецией.

"У нас был отличный коллектив, никаких ссор ни на раздевалке, ни на поле. Коллектив тренеров подобран отлично — все лучшие в Латвии были у нас на скамейке. […] 10 тысяч болельщиков на "Арене Рига", фанаты, которые смотрели хоккей во дворах… вперед к победе нас двигала общая работа всей нашей страны. […] Мы — маленькая страна, и нам не хватает побед. Любая победа на высоком уровне может нас сплотить", — сказал глава LHF.

Калвитис добавил, что "все эти годы Латвия демонстрировала хорошие результаты в хоккее".

"Держаться на уровне нам помогает энтузиазм родителей маленьких детей, которые встают с утра, чтобы еще до школы успеть ступить на лед. Ресурсов, которые надо вкладывать в такой дорогой вид спорта, у нас недостаточно, а энтузиазма — много", — заключил Калвитис.

Уже сообщалось, что накануне, 25 мая, хоккейная сборная Латвии сенсационно переиграла Швецию в четвертьфинале чемпионата мира со счетом 3:1. Победа позволила латвийским хоккеистам впервые в истории пробиться в полуфинал мирового первенства.

В полуфинале латвийской сборной предстоит игра с командой Канады.

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