Калвитис: на этот отопительный сезон газа хватит

В этом отопительном сезоне в Латвии достаточно природного газа, заявил в четверг в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" председатель правления АО Latvijas gāze Айгарс Калвитис.

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"Опасений по поводу того, что к концу отопительного сезона у нас может закончиться газ, нет. Газа достаточно для Latvijas gāze, Latvenergo и других участников рынка. В ближайшие три месяца нам не о чем беспокоиться", — заверил Калвитис.

По его словам, сейчас ведутся работы по обеспечению в летний период закачки газа к следующему отопительному сезону.

"Я не допускаю такой возможности, чтобы мы не получили газ — так или иначе Латвия получит газ в летний сезон", — сказал Калвитис.

Он также отметил, что система газоснабжения Латвии была построена в советское время, а ее инфраструктура — очень большая и технически стабильная.

"Конечно, те перемычки, которые мы построили в последние годы как с Финляндией, так и с Польшей, дают теоретические возможности для диверсификации поставок, но, конечно, все предыдущие годы природный газ в основном поставлялся из России", — сказал Калвитис.

Отвечая на вопрос о необходимости строительства в Латвии терминала для хранения сжиженного природного газа, Калвитис указал, что это обойдется в крупную сумму и окажет влияние на цену газа для потребителей.

"Теоретически возможен еще один терминал сжиженного природного газа, но за него придется платить всем потребителям, потому что те сотни миллионов евро, которые придется вложить в новую инфраструктуру, скажутся на конечной цене газа", — сказал он.

В то же время глава правления АО Latvijas gāze упомянул об инвестициях в систему трубопровода между Литвой и Латвией, а также увеличении пропускной способности трубопровода за счет большой пропускной способности Клайпедского терминала.

Калвитис также заявил, что мир не может функционировать при нынешних ценах на газ, поэтому, если не случится никакой чрезвычайной ситуации, рынок должен успокоиться.