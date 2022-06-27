Канада направила два военных корабля в Балтийское море
Foto: AFP/Scanpix

В воскресенье, 26 июня, Канада направила два военных корабля в Балтийское море для усиления восточного фланга НАТО в ответ на вторжение России в Украину, сообщает со ссылкой на представителей Канадских морских сил агентство LETA.

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Корабли Kingston и Summerside отправились в четырехмесячную миссию в рамках "сдерживания в Центральной и Восточной Европе", начатой в 2014 году после аннексии Крыма Москвой, говорится в заявлении ВМС Канады.

Корабли будут до октября участвовать в морских учениях по разминированию, поддерживая "высокий уровень готовности", что позволит им "быстро и эффективно реагировать для поддержки любой операции НАТО".

HMCS Halifax и Montreal вернутся из операции Reassurance в свой порт приписки в июле.

Кроме того, в Латвии в состав миссии входят около 700 канадских солдат, артиллерия и средства радиоэлектронной борьбы и несколько военных самолетов.

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