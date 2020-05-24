Канадские СМИ: Латвия пресекла попытку распространять фейки о вспышке Covid-19 у НАТО в Адажи

Портал общественной телекомпании Канады CBS сообщил о попытке третьих лиц развернуть дезинформационную кампанию, направленную против несущих службу в Латвии солдат контингента НАТО под руководством канадских военных.

CBS уточняет, что сразу на нескольких порталах, действующих на территории стран Балтии и Восточной Европы, появились статьи о том, что на военной базе в Адажи якобы выявлено большое число случаев заболевания Covid-19. "Это совершенно точно не соответствовало истине", — приводит CBS комментарий полковника канадской армии Эрика Ла Фореста, который руководит боевой группой Канады.

Фейковые статьи были размещены как раз перед началом военных учений в Латвии в конце апреля. Однако, как подчеркивает CBS, Министерство обороны Латвии отреагировало крайне оперативно и в течение нескольких часов дало разъяснения по этой ситуации. Эти и другие действия латвийской стороны "нейтрализовали фейковые новости, и впоследствии попыток сеять рознь не было".

Также CBS пишет, что это не первый раз, когда поддерживаемые Россией СМИ в Латвии обвиняются в попытках вбить клин между военным контингентом стран Запада и латвийским обществом.