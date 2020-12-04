Канцелярия президента о встрече Левитса, Кариньша и Мурниеце: некоторые события нужно проводить очно
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

На этой неделе президент Латвии Эгилс Левитс пригласил на разговор в Рижский замок премьер-министра Кришьяниса Кариньша и спикера Сейма Инару Мурниеце. Агентство LETA подало запрос в канцелярию президента с просьбой пояснить, почему, несмотря на недавние призывы к жителям не собираться вместе, не посещать общественные места и по возможности работать из дома на освещение встречи в Рижский замок были приглашены представители СМИ.

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"Участие масс-медиа в мероприятиях в Рижском замке мы планируем очным, так как спикеры находятся очно. Однако у любого представителя СМИ, который не хочет или не может явиться очно, есть возможность смотреть трансляцию пресс-конференции и задать вопросы удаленно", — уточнили в канцелярии.

На вопрос, почему для проведения пресс-конференции, в том числе и по части возможности задать вопросы онлайн, не используются такие широко распространенные платформы как Zoom, в президентской канцелярии не ответили.

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президент Латвии Эгилс Левитс Канцелярия президента Кришьянис Кариньш Рижский замок Сейма
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