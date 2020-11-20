Канцелярия президента призвала все же не поднимать Левитсу зарплату
Foto: Valsts prezidenta kanceleja

Руководство президентской канцелярии в пятницу, 20 ноября, отправило письмо главе Бюджетно-финансовой комиссии Сейма Мартиньшу Бондарсу с призывом все же не применять в 2021 году индексацию к зарплате президента Латвии Эгилса Левитса. Об этом сообщает LETA.

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В письме поясняется, что поднимать президенту зарплату не стоит из-за того, что пандемия Covid-19 негативно повлияла на финансовую ситуацию в Латвии, поэтому сам Левитс согласен на то, чтобы его зарплата осталась прежней, на уровне 2020 года, а не была поднята в результате очередной индексации.

Сейчас нормативные акты гласят, что оклад президента должен составлять не более 5960 евро в месяц. В свою очередь, репрезентационные расходы президента в месяц не должны превышать 1192 евро.

С 2017 года зарплата президента Латвии ежегодно увеличивалась: от 4561 евро в 2017-м до 5121 евро в 2018-м, затем до 5520 евро в 2019-м и 5960 евро в 2020-м.

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президент Латвии Эгилс Левитс Бюджет Канцелярия президента Мартиньш Бондарс Сейма
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