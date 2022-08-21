Канцлер Германии обещает Украине поставку РЛС COBRA и систем IRIS-T

Германия продолжит поставлять Украине "то, что ей нужно для обороны", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц по случаю Дня открытых дверей федерального правительства.

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Говоря о запланированных поставках радиолокационной станции контрбатарейной борьбы COBRA и систем противовоздушной обороны IRIS-T, глава немецкого правительства заверил, что они "скоро будут" в Украине. Но речь идет и о том, чтобы "не допустить эскалации войны", подчеркнул Шольц.

Канцлер вновь заявил о недопустимости того, чтобы Россия диктовала Украине условия, на которых мог бы быть заключен мир. Мирное урегулирование возможно лишь тогда, когда "Путин, российское государство, будут готовы это принять", сказал он. Шольц пообещал и дальше прорабатывать этот вопрос, в том числе в переговорах с российским президентом, какими бы сложными они ни были.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок тоже выступила за поставку вооружений Украине для ее поддержки в борьбе с российской агрессией.

"Если в настоящее время невозможно добиться окончания войны путем переговоров, "тогда у нас есть выбор: либо ничего не делать, либо мы говорим, что поддерживаем (Украину) в военном отношении, чтобы пресечь дальнейшее продвижение россиян", сказала Бербок.

По мнению министра, в настоящее время этот путь, "каким бы страшным он ни был, является единственным". В противном случае миллионы людей в Украине окажутся брошены на произвол судьбы, этого "просто нельзя допустить", подчеркнула она.