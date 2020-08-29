Кандидат в мэры Кирсис: на кон поставлено развитие Риги в ближайшие пять лет

В ходе сегодняшних выборов в Рижскую думу на кон поставлено развитие Риги в ближайшие пять лет. Такое заявление агентству LETA сделал кандидат в мэры от "Нового согласия" Вилнис Кирсис.

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Кирсис призвал помнить, что право голосовать - это важная вещь, и в других странах это право далеко не всегда является чем-то самим собой разумеющимся, и в качестве примера привел Беларусь.

В случае в нынешними внеочередными выборами в РД у рижан есть возможность изменить столицу так, как это не удавалось в предыдущие годы, полагает Кирсис.